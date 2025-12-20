La economista paranaense Victoria Lambruschini advirtió que no existen perspectivas de reactivación económica en Argentina si el Gobierno Nacional sostiene el actual esquema de ajuste, al que definió como subordinado casi exclusivamente a evitar un default de la deuda, aun a costa del deterioro de las condiciones de vida de la mayoría de la población. El análisis fue realizado en el marco de la movilización convocada por la CGT en Paraná contra la Reforma Laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, al cierre del año 2025.

Según explicó la especialista, el balance del año es marcadamente desigual. “Está terminando de una manera muy heterogénea. A una minoría le ha ido muy bien con este gobierno, pero la inmensa mayoría de la clase trabajadora y muchos sectores económicos han sufrido profundamente las consecuencias de la política económica”, señaló.

Lambruschini sostuvo que, de mantenerse los planes oficiales, no hay señales de un cambio de rumbo. En ese sentido, afirmó que cualquier modificación del escenario actual dependerá de los límites que logre imponer la clase trabajadora organizada, comenzando por la resistencia a la reforma laboral.

Duras críticas a la Reforma Laboral

Al analizar la iniciativa oficial, la economista comparó la reforma en debate con la aplicada en la década del 90 y cuestionó los argumentos utilizados para justificarla. Indicó que el Gobierno apela a la idea de que las relaciones laborales han cambiado y a la supuesta falta de interés de los jóvenes por el empleo estable, aunque remarcó que la ley aporta muy poco en términos de una verdadera modernización.

“Su verdadero objetivo es avanzar sobre conquistas históricas de la clase trabajadora”, afirmó, y enumeró entre los puntos más sensibles los cambios en los convenios colectivos de trabajo, la eliminación de la ultraactividad y la modificación del régimen de indemnizaciones.

No obstante, Lambruschini consideró que el aspecto más grave de la reforma está vinculado a la organización gremial. “Si bien se mantienen mecanismos que benefician a la burocracia sindical, como la afiliación compulsiva y los descuentos, se intenta avanzar en la prohibición de asambleas en los lugares de trabajo y en el ataque a representantes y delegados”, expresó en declaraciones a Debate Abierto. A esto sumó la ampliación de la figura de servicios esenciales, que interpretó como una vía para restringir el derecho a la protesta y al paro.

Para la economista, este conjunto de medidas implica un claro retroceso en el estatus democrático del país.

Inflación, ajuste y estancamiento

En el plano económico, Lambruschini refutó la visión del presidente Milei que explica la inflación únicamente desde la oferta y demanda de dinero. Afirmó que el fenómeno inflacionario expresa relaciones económicas y sociales mucho más complejas y que, pese al ajuste fiscal y la fuerte contracción monetaria, la inflación no ha logrado perforar un piso mensual mínimo. En ese marco, consideró improbable que la inflación colapse a cero a mediados del próximo año.

También cuestionó la lógica del ajuste como estrategia de reactivación. Señaló que la reducción del gasto público, particularmente en obra pública y salarios, es “muy falaz”, ya que la inversión privada depende de expectativas de rentabilidad y de la demanda interna. “La demanda no puede recuperarse si el Gobierno insiste en que las paritarias queden muy por detrás de la inflación, generando una pérdida mensual del poder adquisitivo”, advirtió.

La deuda como eje de la política económica

Finalmente, Lambruschini identificó lo que considera el problema estructural de la Argentina. “El Estado está quebrado como consecuencia de la emisión monetaria sin respaldo de los últimos 10 o 15 años”, explicó. En ese contexto, sostuvo que toda la política actual del Gobierno está orientada a no defoltear ni reestructurar la deuda.

“Pero el costo de esa decisión es altísimo: se elige el sudor y la lágrima de la mayoría de los argentinos antes que renegociar la deuda para estirar plazos y aliviar la economía”, concluyó.