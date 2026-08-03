La Municipalidad de Crespo se suma a la Semana Mundial de la Lactancia Materna con una agenda de actividades destinadas a promover la información, el acompañamiento y la construcción de redes de apoyo para las familias.

Bajo el lema "Lactancia materna para un comienzo de vida sostenible: fortalecer lo que funciona", la propuesta busca difundir los beneficios de la lactancia y reforzar la idea de que su promoción constituye una responsabilidad compartida entre las familias, las instituciones y toda la comunidad.

Micros informativos sobre derechos, nutrición y crianza

Como parte de la campaña, durante la semana se difundirán una serie de micros informativos a través de las redes sociales del municipio y de los medios de comunicación locales.

Las intervenciones estarán a cargo de profesionales de distintas disciplinas y abordarán aspectos vinculados a la salud, los derechos y el acompañamiento durante la maternidad.

Entre los contenidos previstos se destacan:

La abogada Ana Rozumny , quien brindará información sobre los derechos de las mujeres vinculados a la lactancia materna.

, quien brindará información sobre los derechos de las mujeres vinculados a la lactancia materna. La especialista en lactancia Nerina Pizul , que desarrollará temas relacionados con la nutrición, la importancia de la lactancia como responsabilidad social y su aporte a la sostenibilidad.

, que desarrollará temas relacionados con la nutrición, la importancia de la lactancia como responsabilidad social y su aporte a la sostenibilidad. Integrantes del programa "Maternidad, Lactancia y Familia", coordinado por Jacqueline Krauss y Silvia Salomón, quienes compartirán experiencias y herramientas para el acompañamiento de las familias.

Un programa gratuito que acompaña a las familias desde 2017

En paralelo, continuará desarrollándose el programa municipal "Maternidad, Lactancia y Familia", una propuesta gratuita destinada a embarazadas, sus parejas y familias con bebés de hasta un año de edad.

La iniciativa funciona desde 2017 y ofrece encuentros semanales en el edificio NIDO "Dr. Adolfo Goldenberg", ubicado en Mendoza 855 y Gualeguaychú.

Las actividades se realizan todos los miércoles y no requieren inscripción previa.

La estimulación temprana será el eje del próximo encuentro

El miércoles 5 de agosto, la jornada contará con una charla a cargo de la licenciada Celeste Eberle, quien abordará la importancia de la estimulación temprana durante los primeros meses de vida.

Además de la modalidad presencial, el encuentro será transmitido en vivo por streaming a través del canal oficial de YouTube de la Municipalidad de Crespo, con el objetivo de facilitar la participación de familias que no puedan asistir personalmente.

Un espacio interdisciplinario para acompañar el embarazo y la crianza

Cada encuentro se divide en dos instancias.

La primera comienza a las 19:30 y está destinada exclusivamente a las futuras mamás, con actividades presenciales orientadas a la preparación corporal para el trabajo de parto.

Desde las 20:15, la propuesta incorpora a las parejas y al entorno familiar, quienes pueden participar de manera presencial o seguir la actividad mediante la transmisión en vivo.

Durante las jornadas interviene un equipo interdisciplinario integrado por ginecólogos, obstetras, psicólogos, nutricionistas, odontólogas y especialistas en estimulación temprana, que brindan herramientas e información sobre embarazo, parto, lactancia, crianza y cuidados del recién nacido.

También habrá acciones junto a empresas e instituciones

La Municipalidad informó además que continuará desarrollando acciones de sensibilización junto a empresas y organizaciones de la ciudad, con el propósito de fortalecer las redes de apoyo que favorecen la lactancia materna y promover entornos laborales y comunitarios más comprometidos con el acompañamiento de las familias.