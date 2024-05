En una asamblea en la que se contó con la participación activa de numerosos federados, el flamante presidente de la Filial Larroque, en el Departamento Gualeguaychú, Adolfo De Zan; delineó un plan de acción destinado a abordar los desafíos que enfrentan los pequeños y medianos productores en la región. En un contexto donde la agricultura y la ganadería son pilares fundamentales de la economía local, el compromiso de esta nueva comisión es la de mantener vivas las tradiciones y el legado familiar en la tierra.

Con un discurso cargado de convicción y determinación, el presidente electo enfatizó la urgente necesidad de atender las problemáticas que aquejan a los productores de menor escala. "Lamentablemente, los productores de menor escala están desapareciendo", expresó con pesar, "somos muy pocos los que quedamos trabajando en un pedacito de campo, haciendo de todo un poco para seguir en lo que nos gusta y apasiona: trabajar la tierra".

Este llamado a la acción no solo responde a una preocupación local, sino que refleja una realidad nacional que afecta a miles de familias dedicadas al sector agropecuario. La importancia de la labor de estos productores no puede ser subestimada, ya que de su esfuerzo y dedicación depende gran parte de la producción que llega a nuestras mesas. Como bien señaló el presidente electo, “del campo sale todo lo que consumimos en sus distintas producciones y si no ayudamos a quienes trabajan en el campo se nos termina todo. Es por eso que hace años que estamos en Federación Agraria, luchando por seguir trabajando y no salir del sistema”.

En este sentido, la Federación Agraria es quien brinda apoyo para aquellos que día a día enfrentan los desafíos del campo. “Por suerte en Larroque tenemos federados que hace largo tiempo mantienen en alto los ideales de la entidad, gente de experiencia, a los que se está sumando sangre nueva con iniciativas acordes a los tiempos que corren”, indicó Alfredo, agregando que “en los últimos años las sucesivas gestiones de gobierno no nos han tenido en cuenta, por los pequeños y medianos productores, pese a que somos el pulmoncito chico de la ganadería, agricultura, economías regionales y demás”.

En este nuevo período de gestión, la Filial Larroque se propone fortalecer su presencia a nivel local, provincial y nacional. “El horizonte de nuestra gestión será el de fortalecer la Filial, además de gestionar a nivel provincial y nacional. También seguir sumando gente nueva, los gurises, como les decimos a los productores que siguen el legado de sus padres y mostrarles lo mucho que se puede hacer desde la Entidad”, expresó.