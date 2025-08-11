La música y el talento crespense volvieron a decir presente en la pantalla grande. Este domingo por la noche, María Paz “Meri” Velázquez se presentó una vez más en La Voz 2025, el exitoso programa de Telefé que reúne a las mejores voces del país.

En esta etapa de “La Batalla”, Meri desplegó su versatilidad interpretando dos temazos: Flowers de Miley Cyrus y When I Was Your Man de Bruno Mars. Aunque no se llevó la victoria en esta instancia, conquistó al público y dejó en claro que su camino en la música recién empieza.

“¡Sos una hermosa cantante!”, le dijo Lali Espósito, integrante del jurado, reconociendo su talento y alentándola a seguir pisando fuerte en los escenarios.

Más allá del resultado, Meri se despide de La Voz con una experiencia inolvidable, representando a Crespo con pasión, estilo y una voz que promete seguir dando que hablar.