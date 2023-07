“Cumplimos con nuestros docentes y lo hacemos con diálogo, acuerdos, salarios dignos y también con viviendas, porque entendemos que ese es el objetivo de una sociedad", subrayó el gobernador Gustavo Bordet al entregar en Strobel viviendas para famiias de docentes de AMET y Sadop.



También estuvieron presentes la senadora provincial Claudia Gieco; el diputado provincial Jorge Cáceres; el presidente del IAPV, Marcelo Bisogni; el presidente de Enersa, Ramiro Caminos; presidente comunales y de juntas de gobierno; autoridades de AMET y Sadop, funcionarios provinciales y municipales, adjudicatarios de las viviendas y vecinos.



Al hablar en el acto, Bordet señaló que "no debe haber nada más gratificante que poder cumplir con un precepto constitucional que es el acceso a la vivienda propia. Así lo establece nuestra Constitución y quienes tenemos funciones de gobierno debemos bregar para el cumplimiento del mismo".



Destacó que "durante muchos años se olvidó este precepto constitucional, que a partir de 2019 se retomó con mucha fuerza. Y nosotros, en épocas en que se había abandonado entre 2015 y 2019 la construcción de viviendas de interés social, creamos un programa de viviendas, el Primero tu Casa, que tiene como objetivo poder llegar a ciudades o a barrios como Strobel y también a pequeñas localidades".



"Acá pueden decir los presidentes de comunas y de juntas que en todo el territorio de la provincia salimos a paliar esa falta de voluntad que tuvo el anterior gobierno para poder llegar con soluciones a cientos y miles de familias entrerrianas”, señaló y agregó: “Por eso hoy podemos decir que hemos cumplido no sólo con el precepto constitucional, hemos cumplido con lo que nos hemos comprometido".



En ese marco, ante un pedido del intendente Darrichón, señaló: "Por eso señor intendente, cuando usted plantea 100 viviendas, vamos a construirlas y los vecinos saben que nuestro gobierno es de palabra, que cuando promete cumple".



Por otro lado, dijo que "también resulta gratificante, como docente que he sido durante mucho tiempo, poder cumplir con los acuerdos que llevamos adelante con las organizaciones gremiales docentes. Que no se agotan solamente en lo salarial, que trasciende más allá y que contempla la construcción de viviendas. No es un hecho azaroso que hoy estemos entregando a dos gremios docentes viviendas. Forma parte de una política pública en Entre Ríos para con nuestros docentes, como también para con otros sectores y con la demanda libre de la población".



"Queremos cumplir con nuestros docentes y lo hacemos como corresponde. Cuando en otras provincias reprimen los justos reclamos docentes con violencia, con saña, en vez de sentarnos a dialogar, acá no sólo hay diálogo, sino que también hay acuerdos, hay salarios dignos y también hay viviendas para nuestros docentes, porque entendemos que ese es el objetivo de una sociedad", subrayó.



Bordet aseguró luego que "una sociedad se realiza con educación, pero no con declamación. Se realiza con hechos concretos y esos hechos concretos están en estas viviendas y están en los salarios. El resto es pura cháchara de época electoral que ahora nos quieren venir a imponer".



En ese marco, dijo que se seguirá "avanzando en el tiempo que queda de gestión en cumplir con otras acciones que también nos habíamos comprometido y que tienen que ver con lo planteado para el parque industrial y las termas que era algo muy necesario, además de otros pedidos que se fueron realizando".



Luego informó que "en Ramírez se está dando inicio a una obra muy importante que es el recambio de las cubiertas y ampliación de todo el hospital local", y recordó que era un compromiso dado cuando se recorrió el nosocomio. "Hoy lo estamos cumpliendo, y también estamos llegando con una obra que era muy esperada y necesaria como el enripiado entre Costa Grande y Ramírez”.



Al respecto, detalló que “es una obra cara porque sale casi 500 millones de pesos, pero es imprescindible. El enripiado de un camino rural donde la provincia invierte fondos no es una cuestión casual porque se hace en todo el territorio de la provincia, pero ahora que hay elecciones hay reclamos y por supuesto hay una gran demanda contenida, pero nosotros trabajamos todo el tiempo para resolver los problemas de nuestros caminos rurales. Cuando hay elección que es un tiempo muy corto, pero fundamentalmente durante todo el resto de la gestión se trabaja", remarcó.



En ese sentido, aseguró que "este camino entre Costa Grande y Ramírez es fruto justamente de la gestión que se hizo en el departamento y de seguir avanzando con un proyecto, terminarlo, plantearlo, resolverlo y comenzarlo como estamos haciendo hoy. Es fruto de un trabajo en equipo y que es en definitiva lo que proponemos para el futuro: poder seguir hablando de frente con nuestros ciudadanos y vecinos en cada localidad, poder decir que es mucho lo que se hizo, pero es muchísimo más lo que falta Y en eso que falta no tengo duda que viene un gran equipo para poder hacer mucho más y mucho mejor", concluyó.

Dignificar a la familia y fortalecer a la sociedad

Por su parte, el intendente Juan Carlos Darrichón dijo que "para quienes han tenido la posibilidad de ser elegidos y dirigir una ciudad, como en mi caso, los actos que tienen que ver con entrega de vivienda deben ser uno de los más reconfortante porque con esto dignificamos a una familia y fortalecemos a la sociedad”.



Luego felicitó a los adjudicatarios y al gobernador Gustavo Bordet “por haber tomado la decisión política de darnos una mano con este proyecto que iniciamos allá por el 2009 cuando le donamos los terrenos al IAPV, y desde ahí venimos remándola con los compañeros de Sadop y AMET. Estoy muy feliz porque veo caras de personas que arrancaron esas gestiones conmigo y hoy serán adjudicatarios", indicó.



A criterio del intendente Darrichón, "eso se logra con decisión política de un gobierno que escucha y que trabaja dialogando con los gremios. Eso es muy importante. Somos todos trabajadores, algunos tenemos roles diferentes, pero queremos lo mejor para nuestra gente. Así que nuevamente muchísimas gracias compañero gobernador", reiteró.

El acto

En la oportunidad, se hizo entrega y se dejaron oficialmente inauguradas 15 viviendas pertenecientes a AMET y Sadop, con un monto de inversión de 149.179.838 pesos, que fueron construidas a través del IAPV. Además se otorgaron los decretos para la ejecución de obras en Diamante, por más de 730 millones de pesos.



Luego las autoridades visitaron una vivienda donde se realizó la primera conexión de gas de la localidad con el encendido de una hornalla, tras la ampliación de la Red de Distribución de Gas Natural, que se realizó con una inversión de más de 59 millones de pesos y que fue financiada por el tesoro provincial. Se sumó además la visita a la escuela primaria N° 29 Gobernador Etchevehere y secundaria N°10 Daniel García, y frente al establecimiento se encendió la mecha que habilitó el gas natural en Strobel.



En la ocasión, el gobernador Bordet hizo entrega al intendente Darrichón del decreto para la ejecución de la obra de tendido eléctrico en parque industrial Diamante, que cuenta con un presupuesto 9.256.047 pesos.



Luego se procedió a entregar al intendente diamantino, el proyecto de la obra de construcción de calzada sumergible en camino costero distrito Costa Grande, cuyo presupuesto oficial es de 16.845.355 pesos.



También el gobernador, junto a la secretaria de Energía, Silvina Guerra, entregó al presidente municipal la resolución para la ejecución de la obra de ampliación del gas natural de Strobel. Y en la ocasión se anunció que hoy quedaba inaugurada la obra de red de gas natural de esa localidad que cuenta con 9.415 metros de cañería. La inversión para la obra básica y la ampliación suma 147.160.325 pesos.



Posteriormente, el primer mandatario entrerriano hizo entrega del decreto para la ampliación del hospital Nuestra Señora de Luján, de General Ramírez, que cuenta con un presupuesto de 238.184.335 pesos, y del llamado a licitación de la obra reconstrucción de enripiado -tramo camino que une Costa Grande (RP Nº 11- km 58)- General Ramírez, cuyo presupuesto es de 460.288.651 pesos.

Aportes

En el acto se entregaron aportes del gobierno provincial por un monto total de 48.668.030 pesos a las siguientes instituciones: a la municipalidad de General Racedo para la pileta en el polideportivo Manuel Álvarez; a la municipalidad de Aldea Brasilera para la adquisición de un inmueble para la ampliación del obrador y depósito municipal; al Club Atlético Diamantino para la compra e instalación de un sistema de riego por aspersión; al Club Sportivo General Racedo para la construcción del cerramiento de la cancha de fútbol; al Club Atlético Huracán de Diamante para la compra de un tractor cortador de pasto; a la junta de gobierno de Aldea Grapschental para gastos de organización de los festejos del aniversario de la localidad, y a la junta de gobierno de Isletas para refaccionar su sede.

Las viviendas

En Strobel, departamento Diamante, se inauguraron 15 viviendas con fondos provinciales, en el marco del programa Primero tu Casa, a través del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda. Las unidades están destinadas a docentes de los gremios AMET y Sadop. Cuentan con dos dormitorios, fueron ejecutadas por la firma Eco Ingenierìa y tienen una inversión de 149.179.838 pesos.



"Estamos muy felices. Estuvimos mucho tiempo alquilando y ahora se hace realidad el sueño de la casa propia", dijo Mauricio Brochero, uno de los adjudicatarios de las viviendas destinadas a AMET, mientras que Valeria Muñoz, otra beneficiaria, también destacó su felicidad por la casa recibida que está cercana a su trabajo. "Antes tenía que hacer muchos kilómetros de tierra y me costaba salir cuando llovía", mencionó.



Además, en esta localidad, con fondos provinciales, se trabaja para licitar otras nueve viviendas para trabajadores municipales.



Por otro lado, mediante el programa Casa Propia-Construir Futuro, con fondos nacionales, se encuentran licitadas 70 unidades habitacionales divididas en dos sectores de 38 y 32 viviendas cada una.