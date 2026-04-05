Ramírez- En un tiempo donde gran parte de nuestra vida transcurre en lo digital, también allí se reproducen formas de violencia que muchas veces pasan desapercibidas o se naturalizan. Y eso no debe suceder.

En General Ramírez se encontraron para hablar, escuchar y pensar sobre la violencia digital: cómo se manifiesta, cómo atraviesa y, sobre todo, qué herramientas existen para abordarla y prevenirla.

Este espacio contó con las valiosas miradas de Ayelén Acosta, Secretaria de Políticas del Cuidado del Gobierno de Entre Ríos, y la Lic. Carolina Barone, magíster en Políticas Públicas.

“Generar estos espacios es fundamental. Porque poner en palabras lo que sucede es el primer paso para reconocerlo, acompañar a quienes lo atraviesan y construir entornos más seguros, también en lo virtual”, indicaron desde el Municipio.