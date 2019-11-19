Ramírez (Paralelo 32).- En el marco del Mes de lucha por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se llevará a cabo en la Biblioteca Popular Luis L. Etchevehere, calle Avellaneda 26, este miércoles 20 de noviembre a partir de las 18.00 un conversatorio con el objetivo de trabajar en torno al proceso de abordaje de las denuncias que se realizan en el marco de la Ley Nacional N° 26.485 y la Ley Provincial N° 9198. También se abordará el proceso de cuidado a víctimas, el lugar de los y las profesionales en estos procesos.

Organiza la propuesta la Subsecretaría de Políticas Sociales y Salud e invita el equipo interdisciplinario de Abordaje a las Violencias. Este conversatorio se encuentra destinado a estudiantes de profesorados, tecnicaturas, licenciaturas, profesionales interesados en la temática, referentes y funcionarios de instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil y lleva por nombre XIV Jornadas Comunitarias de Prevención de las Violencias y Promoción de Derechos