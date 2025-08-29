Nogoyá.- El populoso barrio nogoyaense se viste de fiesta. Este domingo, 31 de agosto celebrará a San Ramón, que, si bien la iglesia lo define como el patrono de las embarazadas, en Nogoyá adopta el título de patrono de la Villa 3 de Febrero, ya que alrededor de la capilla se fue creando una especie de centro cívico, que hoy define al barrio como una ciudad aparte.

Con su plaza, su comisaría, su dependencia municipal y diversos comercios, la Villa 3 de Febrero ha sabido capitalizar el progreso y el desarrollo, pero siempre de la mano de San Ramón.

Ha sido como una especie de requisito barrial, pasar al menos unos años participando de las actividades parroquiales. Ya sea en los grupos de jóvenes, en las ferias de platos o en los eventos deportivos y sociales, cada habitante de La Villa lleva en su historia, haber dejado huella en la parroquia.

El domingo se celebrará el día patronal, desde las 06:00 de la mañana con la misa de hombres y jóvenes, luego a las 10:00 se celebra la misa de niños y por la tarde, a las 15:00 hora será la misa central. Luego de ella, está organizada la procesión por las calles del barrio, el acto oficial y el desfile de agrupaciones tradicionalistas.