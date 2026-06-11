Un encuentro regional del Mercado de las Industrias Culturales Argentinas (MICA), se realizará el 4 y 5 de marzo con entrada gratuita en el centro cultural y de convenciones La Vieja Usina. La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Cultura de la Nación y la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

Se trata de dos jornadas de capacitaciones, mesas de debate con gestores referentes de distintas disciplinas, espectáculos al aire libre y feria de emprendedores con entrada gratuita.

Para la apertura ya se encuentra confirmada la presencia de Tristan Bauer, Ministro de Cultura de la Nación; Lucrecia Cardoso, Secretaria de Desarrollo Cultural del Ministerio de Cultura de la Nación; acompañados por Fransisca D´Agostino, Secretaria de Cultura de Entre Ríos en representación de la provincia anfitriona.

Se ofrecerá a las y los asistentes una charla abierta de Escritura y Creatividad a cargo de Pedro Saborido. También habrá mesas específicas junto a gestores culturales referentes en materia de Economía Cultural y autoridades del Ministerio de Cultura de la Nación quienes presentarán la Plataforma digital MICA. Otras de las mesas simultáneas serán: Autogestión Musical junto a Alexis Turnes Amadeo; y Marketing Digital para la industria editorial con la presencia de Daniel Benchimol. Para el cierre está prevista una Ronda Federal que consistirá en un espacio de intercambio para elaborar colectivamente un diagnóstico y proyección del desarrollo económico de la cultura provincial. Cada una de las charlas, mesas de debate y rondas requiere inscripción previa que deberá realizarse mediante el siguiente formulario:

https://docs.google.com/forms/d/1qYyNAPf5kTp2bratop5basddzDU9kEgmAeKy_Tfwdmw/viewform?edit_requested=true

La Feria del Nodo MICA será otro de los ejes centrales de la propuesta que se realizará en Paraná durante los días del encuentro. Contará con la presencia de editoriales, emprendimientos relacionados al diseño, artesanías, stand informativos y gastronomía.

En cuanto a los números musicales participarán los grupos entrerrianos Triangula; Combo mutante y la Cuerda de Candombe.

También habrá performances escénicas relacionadas con la danza a cargo del Grupo Cinética de Paraná.

Los Nodos Regionales del MICA

Los Nodos MICA impulsan el desarrollo financiero y digital; brindan herramientas para la exportación y la internacionalización de los productos y servicios; se conversa sobre oportunidades de negocio y desarrollo a nivel nacional e internacional; al mismo tiempo que se ofrece un espacio de formación en las industrias culturales. Está destinado a integrantes de distintos organismos y organizaciones, trabajadores, artistas y gestores culturales.

Programación

Día 1 | Viernes 4 de marzo

15 hs | APERTURA INSTITUCIONAL. Autoridades presentes: Tristan Bauer, Ministro de Cultura de la Nación; Lucrecia Cardoso, Secretaria de Desarrollo Cultural del Ministerio de Cultura de la Nación; Fransisca D´Agostino, Secretaria de Cultura de Entre Ríos, y Federico Prieto, Director de Formación y Diversidad Cultural de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos. Transmisión vía YouTube a través del canal del Ministerio de Cultura

17 hs | Charla Escritura y Creatividad, a cargo de Pedro Saborido.

Transmisión vía YouTube a través del canal del Ministerio de Cultura

19 hs | Feria – apertura al público general

20 hs |Recital de Triangula

21 hs | Cinética Danza

22 hs | Combo mutante

Día 2 | Sábado 5 de marzo

11hs | Feria – apertura al público general

12 hs | Mesa Economía cultural. Presentación de la Plataforma digital MICA. Las problemáticas territoriales dentro del campo cultural. Herramientas y estrategias para la implementación de proyectos. Modera Gustavo Romero, Director de Coordinación del Consejo Federal de Cultura. Participan: Ariela Peretti, Directora Nacional de Integración Federal y Cooperación Internacional del Ministerio de Cultura de la Nación; Francisca D´Agostino, Secretaria de Cultura de Entre Ríos, y Federico Prieto, Director de Formación y Diversidad Cultural. Transmisión vía YouTube a través del canal del Ministerio de Cultura.

14 hs | Música | Charla Simultánea: Autogestión y formalidad ¿caminos separados? a cargo de Alexis Turnes Amadeo. Transmisión vía YouTube a través del canal del Ministerio de Cultura.

14 hs | Editorial | Charla Simultánea: Marketing Digital para profesionales de la Industria Editorial a cargo de Daniel Benchimol.

16 hs | Ronda Federal. Espacio de intercambio para diagnóstico y proyección del desarrollo económico de la cultura provincial. Se realizarán intercambios, puestas en común y proyección entre sectores independientes de las Industrias Culturales, Áreas de Producción y Áreas de Cultura de los distintos gobiernos, comunas, municipios. También participan artistas, productores y referentes culturales.

18 hs | Cierre. Espectáculo musical Cuerda de Candombe