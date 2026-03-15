El certamen se desarrolló el sábado 14 de marzo en el salón de eventos “El Encanto”, donde modelos y participantes entrerrianas desfilaron y compitieron por los títulos provinciales que les permitirán representar a la provincia en la instancia nacional del concurso Miss Caribe Universo Argentina, con proyección internacional hacia Punta Cana.

Durante la velada se coronó como Miss Caribe Universo Entre Ríos 2026 a la joven victoriense Candela Córdoba Jordán, quien fue elegida por el jurado entre las participantes que llegaron desde diferentes puntos de la provincia.

Tras su consagración, la flamante representante provincial compartió un mensaje en sus redes sociales en el que expresó su emoción y agradecimiento. “Llevar conmigo el nombre de mi provincia es un honor que asumo con toda la responsabilidad y el amor del mundo. Entre Ríos no es solo el lugar donde nací, es mi raíz, mi cultura y la fuerza de nuestra gente, que a partir de ahora me toca representar”, señaló.

En el mismo mensaje también destacó el acompañamiento recibido durante su preparación. “Este camino no lo recorrí sola, y por eso quiero agradecer profundamente el apoyo de mi familia, mis amigos, mi coach de oratoria y a la organización del certamen por confiar en mí y alentarme a ir por más”, expresó.

Desde la organización del concurso indicaron que el objetivo del certamen es promover el desarrollo personal de las participantes, brindando espacios de formación, expresión y crecimiento, además de ofrecer la oportunidad de representar a la provincia de Entre Ríos en escenarios nacionales e internacionales.

De esta manera, la nueva Miss Caribe Universo Entre Ríos se prepara ahora para participar de la instancia nacional del certamen, donde buscará llevar el nombre de la provincia a una competencia de alcance internacional.