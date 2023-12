En un acto llevado a cabo este miércoles 27 de diciembre, la vicegobernadora de la provincia, Alicia Aluani, se sumó a la ceremonia de asunción de Mario Lupi como el nuevo jefe zonal de Vialidad en Nogoyá. El evento tuvo lugar en las instalaciones de la Zonal VII Nogoyá, donde Aluani expresó su reconocimiento a Lupi por asumir el cargo, destacando su responsabilidad y capacidad, respaldadas por su experiencia previa en gobiernos anteriores.

"Quiero agradecer a Mario Lupi por el compromiso de haber aceptado este cargo. Sé que es una persona responsable y capaz que ya ha estado trabajando en gobiernos anteriores y realmente ha hecho un trabajo muy bueno", remarcó la vicegobernadora.

Durante su intervención, Aluani resaltó la importancia de los caminos en la provincia para diversos aspectos clave como la producción, la seguridad, la educación y la salud. "Los caminos son fundamentales en nuestra provincia para la producción, la seguridad, la educación y la salud. Es muy importante tener los caminos disponibles para poder buscar ayuda si un familiar se enferma, como así también sacar los alimentos que uno produce y tener el intercambio necesario entre departamentos", afirmó.

En un tono de confianza, Aluani expresó su expectativa de que el equipo liderado por Mario Lupi esté a la altura de las circunstancias y trabaje solidariamente en conjunto.

El titular de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Exequiel Donda, también se dirigió a los presentes, asegurando que trabajarán arduamente para que Vialidad funcione de manera eficiente. Donda subrayó la importancia de optimizar los procesos para superar los desafíos que surgen en la tarea diaria.

"El gobernador Rogelio Frigerio me dio la responsabilidad de intentar que Vialidad funcione mejor, no me mandó a cerrarla. Así que en eso estamos, sin duda los vamos a necesitar", aseveró Donda, haciendo hincapié en la necesidad de contar con caminos óptimos para impulsar la producción entrerriana, especialmente la producción lechera local.

En sus primeras palabras como nuevo jefe vial, Mario Lupi agradeció la confianza depositada en él por la vicegobernadora y el director de Vialidad. Aseguró que su gestión no buscará perseguir a nadie, sino ordenar y trabajar en conjunto con las comunas y empleados. Además, anunció ajustes en los horarios para garantizar un trabajo eficiente y destacó su compromiso de recorrer todo el departamento, dejando claro que no se quedará "sentado en la oficina".