La Vicegobernación y el Senado provincial, en articulación con la Secretaría de Cultura, gobiernos locales, universidades y organizaciones de la comunidad, pusieron en marcha el ciclo Soy De Entre Ríos. La presentación tuvo lugar este miércoles en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná y fue encabezada por la vicegobernadora Laura Stratta, acompañada por las y los senadores provinciales Claudia Gieco, Nancy Miranda, Flavia Maidana, Mauricio Santa Cruz, Jorge Maradey, Daniel Olano, Marcelo Berthet, Rubén Dal Molín; y el presidente de la Cámara de Diputados, Ángel Giano.

«Hoy estamos asumiendo un nuevo desafío al que denominamos Soy de Entre Ríos. Un pueblo con cultura. La propuesta se inscribe en una línea que comenzamos a trabajar en la Vicegobernación con el Ciclo Puentes, que lo llevamos adelante en un contexto de pandemia donde lo que buscamos fue generar un espacio para promover una cultura del encuentro diferente, buscando acompañar a las y los artistas entrerrianos que estaban atravesando una situación muy difícil en ese momento”, sostuvo. Resaltó además el compromiso de la Legislatura con la cultura cuando recordó que «en aquel momento también se empezaron a gestar leyes que se trabajaron con los colectivos del teatro y realizadores audiovisuales y, que fueron realidad por decisión política de nuestro gobernador Gustavo Bordet, con el trabajo de nuestra secretaria de Cultura y con la voluntad de las y los legisladores entrerrianos”. Y aseveró: “Tenemos dos leyes (de Teatro Independiente y de Fomento a la Producción Audiovisual) que son modelos, que tienen financiamiento y que apuntan a mostrar el compromiso que tiene el gobierno de la provincia de Entre Ríos con la Cultura”.

Seguidamente, Stratta destacó la importancia de promover el acceso a la cultura. «Estaremos llevando la música, el teatro y la posibilidad de narrar historias a través de producciones audiovisuales, a cada rincón de la provincia, a más 20 localidades de los 17 departamentos».

La vicegobernadora se refirió a la riqueza cultural de la provincia, sus características y su identidad. “Lo hacemos también para promover el turismo porque en cada plaza y en cada rincón de nuestros pueblos habrá actividades, y se trata de generar un círculo virtuoso y aportar a construir una provincia con oportunidades, que es algo que el gobernador nos pide constantemente: trabajar en articulación con todos los sectores, para fortalecer el entramado social, por un pueblo con derechos, por una sociedad mejor”.

Somos un pueblo con cultura

Por su parte, la secretaria de Cultura, Francisca D’Agostino se refirió a la propuesta cultural respondiendo a la pregunta: ¿Qué significa ser de Entre Ríos? y valoró que “somos un pueblo con muchísima cultura”. Dijo además que “tenemos la gran suerte de tener grandes artistas entrerrianos en todas las disciplinas, somos un pueblo destacado por su calidad artística, por sus realizadores y trabajadoras y trabajadores de la cultura”.

La funcionaria provincial explicó que una de las propuestas es la Gira de Talleres y Ensambles musicales, coproducida con la Asociación Civil de Costa a Costa. Otra propuesta consiste en talleres de producción audiovisual, a cargo de la Asociación de Realizadores Audiovisuales de Entre Ríos (Araer); y la tercera es un concurso de obras de teatro. En este caso, se convoca a elencos y grupos de teatro de Entre Ríos a presentar obras que ya hayan sido estrenadas y que respondan a la consigna planteada.

En la oportunidad, también hicieron uso de la palabra, explicando cada propuesta cultural, María Eugenia Figueroa, integrante de la Asociación Civil De Costa a Costa; Guillermo Berger, presidente de la Asociación de Realizadores Audiovisuales de Entre Ríos; y una de las integrantes del Jurado del Concurso Obras de Teatro, Valeria Bassini.

Presencias

Estuvieron presentes, además, el ministro de Economía, Hugo Ballay; la ministra de Gobierno, Rosario Romero; la secretaria de Cultura, Francisca D’ Agostino; la secretaria de Turismo, Maria Laura Saad; la decana de la Facultad de Humanidades de Uader, María Garcia Benedetti; la decana de la Facultad de Ciencias de la Educación UNER, Aixa Boeykens; el asesor Cultural del Gobierno de Entre Ríos, Roberto Romani; el titular del Instituto Audiovisual de Entre Ríos (IAER), José Gómez y las integrantes del Jurado /Teatro Valeria Bassini y Carina Resnisky.