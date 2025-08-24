La venta de combustibles al público registró en julio una caída interanual del 1,16%, cortando así una racha de cuatro meses consecutivos de crecimiento. El dato surge de un relevamiento del portal especializado Surtidores, que da cuenta de un mercado con comportamientos muy dispares: fuerte avance en los productos premium y retroceso en los combustibles comunes.

Dos velocidades en el consumo

De acuerdo al informe, mientras que la demanda de los combustibles premium se expandió con fuerza —12,5% en nafta y 9% en gasoil—, las ventas de los comunes marcaron retrocesos: la nafta súper cayó 1,11% y el diésel común se desplomó 12,19%.

Este fenómeno, interpretado como un consumo “a dos velocidades”, refleja que los sectores con mayor poder adquisitivo sostienen y hasta incrementan su demanda, mientras que los consumidores más sensibles al precio recortan gastos en combustibles básicos.

El mapa de las ventas: ganadores y perdedores

Por provincias

El análisis muestra un panorama heterogéneo:

Diez de las 24 provincias tuvieron subas. La mayor se dio en Tierra del Fuego (+9,7%) , seguida por Buenos Aires (+6,2%) .

tuvieron subas. La mayor se dio en , seguida por . Las caídas más fuertes se registraron en Tucumán (-19,3%), que acumula seis meses consecutivos en baja, La Rioja (-10,4%) y CABA (-10,08%).

Por empresas

YPF , con el 55,6% del mercado , y DAPSA fueron las únicas compañías que aumentaron sus ventas interanuales ( +3,45% y +8,18% , respectivamente).

, con el , y fueron las únicas compañías que aumentaron sus ventas interanuales ( y , respectivamente). El resto mostró retrocesos, con Shell —que detenta el 23,1% del mercado— a la cabeza de las bajas (-7,37%).

El dato mensual: leve mejora frente a junio

Pese a la caída interanual, el relevamiento destacó que la venta total subió 2,17% en comparación con junio de 2025, lo que aporta un respiro coyuntural en un contexto de marcada desaceleración de la demanda.