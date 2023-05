María Grande- En la mañana del viernes 14 de abril, Diego Gómez, en su carácter de apoderado de la Unión Vecinal María Grande, recibió la notificación de parte del Tribunal electoral de la Provincia de Entre Ríos del reconocimiento como partido municipal.

El trámite iniciado en 2018 bajo el expediente 1727/18, tuvo resolución favorable el 31 de marzo y entre sus considerandos expresa que en el artículo 1º el Honorable Tribunal de Entre Ríos resuelve otorgar reconocimiento jurídico y político definitivo a la agrupación Unión Vecinal María Grande para actuar como partido político municipal en el Distrito María Grande.

De esta manera, la fuerza que tiene como principal referente a Gómez podrá presentar candidaturas locales o realizar alianzas con las demás agrupaciones políticas reconocidas.

“Llevó tiempo pero queremos ser una opción más en la ciudad, somos la tercera alternativa y vamos con todas las expectativas. El vecinalismo ya es una realidad en María Grande”, confirmó a Paralelo 32 uno de los impulsores de la Unión Vecinal.

Recordó que “Las gestiones las empezamos en 2018. Ahora se terminaron de confeccionar las afiliaciones y el reconocimiento formal ya está. Hubo mucha gente detrás de esto y lo agradecemos, queremos ser una opción válida para la ciudad. Tenemos que charlar con los integrantes para definir los pasos a seguir en un año electoral, por ahora estamos contentos con esta notificación que da la posibilidad de armar alianza o ir ganando terreno dentro de la localidad de a poco. Hoy nos invade la satisfacción de haberlo logrado, tras muchas exigencias y cuestiones administrativas. Alguien dijo alguna vez ‘si querés gobernar armá un partido’, y es lo que hicimos. Hay gente que no se siente representada con la oferta actual y encontrará en nosotros otra alternativa”.

Experiencias positivas

Diego Gómez se mostró expectante y comentó a este medio que, “Hay muchas localidades donde el vecinalismo es exitoso, como Cerrito, Valle María o Libertador San Martín, donde incluso hay dos espacios vecinalistas. Hay mucha diversidad, pero es un espacio donde se discute sanamente. Cuesta, porque no tenés presupuesto o no es el mismo que el que manejan las fuerzas tradicionales, pero con empuje y voluntad se puede. Hay muchas localidades que demuestran que el vecinalismo tracciona. Mucha gente con los partidos tradicionales no se siente representada. El vecinalismo, básicamente, lucha por su pueblo. La gente nos conoce, estamos todos los días caminando las calles de la ciudad. Somos una opción válida, tenemos buena relación con las otras fuerzas pero vamos haciendo nuestro propio camino. Eso no implica poder acordar cuestiones puntuales, porque nos interesa el bien de la ciudad”.

“Puede darse el caso, por ejemplo, si se firma una alianza con algún partido, de que se lleve algún candidato a concejal pero no a intendente. No descartamos nada, iremos viendo los pasos a seguir, todo debe ser consensuado porque somos un grupo grande. No tengo en mi caso necesidad económica ni ningún interés, solo las ganas de cambiar las cosas que considero se están haciendo mal, siguiendo lo que se hace bien. No hay iluminados en esto, hay que juntarse con la gente y las instituciones, conocer los problemas, gestionar y buscar soluciones”, agregó.

Por último, resaltó que “Veremos a futuro la posibilidad de pensar en un lugar propio para reuniones, pero no tenemos aportantes, somos gente trabajadora que quiere hacer cosas por su pueblo, nada más. Entonces no es sencillo, todo se hace con austeridad. Iremos viendo en el paso a paso cómo se van dando las cosas”.