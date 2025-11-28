En el marco del programa Construir Valores de la Municipalidad de Paraná, la Unión Suiza se sumó a la iniciativa con una propuesta formativa que busca fortalecer las oportunidades laborales de sus vecinos. A través de aportes municipales destinados a docentes e insumos, la institución incorporó cursos gratuitos de Panadería y de Guitarra, permitiendo que más personas accedan a herramientas de aprendizaje con alta demanda en el mercado laboral.

La presidenta de la Unión Suiza, Silvia Castello, destacó el impacto que la incorporación al programa municipal tuvo en la comunidad: “Nos brindaron aportes para insumos y profesores. Los cursos son totalmente gratuitos. Aprendimos a hacer pastafrola, pan casero, pan de viena y suizo, entre otros”, señaló.

El taller de Panadería, uno de los más concurridos, está a cargo del docente Daniel López, quien remarcó el enfoque práctico y laboral de las clases: “Se aprenden algunos secretos y elaboraciones para que ellos puedan tener una salida laboral. Compramos balanzas, bols y moldes”, detalló. La adquisición de estos elementos fue posible gracias al apoyo económico del programa municipal, lo que permitió mejorar la calidad del aprendizaje y facilitar la práctica de los alumnos.

Además de brindar formación técnica, la propuesta también apunta a fortalecer la vida comunitaria, promoviendo actividades que integren a vecinos de distintas edades y generen nuevos vínculos sociales.

Con esta iniciativa, la Unión Suiza reafirma su rol como espacio de contención, aprendizaje y desarrollo personal, y acompaña el objetivo del programa Construir Valores, orientado a ampliar las oportunidades formativas y laborales en los barrios de Paraná.