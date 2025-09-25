Con el lema “La industria que queremos en Entre Ríos”, la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER) realizó este jueves su 21ª Jornada de la Industria en el Centro Provincial de Convenciones, donde más de 500 participantes —entre empresarios, dirigentes y autoridades— debatieron sobre los desafíos del sector productivo.

El encuentro contó con la presencia del presidente de UIER, Gabriel Bourdin; el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini; el gobernador Rogelio Frigerio y la intendenta de Paraná, Rosario Romero. Durante la apertura, se presentó el Decálogo del “Nuevo Contrato Productivo”, un documento que resume diez principios para fortalecer la industria nacional y promover un desarrollo sostenible.

“La industria invierte para transformar comunidades”

Bourdin destacó el papel del sector como motor de empleo y de innovación: “La industria invierte para producir más, agrega valor en origen, innova, abastece el mercado interno y exporta. Es la que genera sustento para miles de familias, da oportunidades a los jóvenes y transforma comunidades”. Al mismo tiempo, reconoció el esfuerzo de las empresas en sostener el empleo pese a la crisis y coincidió con la necesidad de reformas en materia laboral e impositiva.

El respaldo de UIA

Rappallini advirtió que, si bien la macroeconomía muestra señales de ordenamiento, la microeconomía sigue atravesando dificultades: “Necesitamos recuperar el nivel de actividad, bajar el dumping y el contrabando, reducir tasas de interés y la presión tributaria”. En ese sentido, planteó la urgencia de avanzar en una reforma impositiva y en la modernización laboral: “No podemos hablar de competitividad sin encarar estos cambios estructurales”.

“Invertir en Entre Ríos debe ser la mejor decisión”

El gobernador Frigerio coincidió en los diagnósticos del sector industrial y afirmó que el Estado debe ayudar a “nivelar la cancha” para que las empresas puedan producir y generar empleo. Además, anunció el envío a la Legislatura de una nueva Ley de Gestión Ambiental y la creación de la Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones, con el objetivo de atraer capitales y fortalecer las exportaciones entrerrianas.

Por su parte, la intendenta Romero valoró el rol de la industria en el desarrollo histórico de las sociedades y aseguró: “Los Estados tenemos que ser facilitadores de esas ideas”.

Puede interesarte

Debate y disertaciones

A lo largo de la jornada se realizaron paneles sobre modernización laboral, con la participación de funcionarios nacionales y provinciales, y sobre competitividad internacional, donde disertaron especialistas en comercio exterior y economía.

Uno de los momentos más esperados fue la exposición del economista Alfonso Prat Gay, quien analizó los desafíos macroeconómicos de la Argentina en materia fiscal, monetaria y cambiaria. El cierre estuvo a cargo del filósofo Darío Sztajnszrajber, con la charla “Pensar al otro”, que invitó a reflexionar sobre el diálogo y la construcción colectiva en tiempos de cambio.