Victoria.- La investigadora del fenómeno ovni Silvia Pérez Simondini sigue con su trabajo en la ciudad, que cada vez llama más la atención de personas de diferentes partes del mundo. Además de su participación en Inexplicable, una serie de History Channel donde científicos analizan eventos misteriosos junto a sus protagonistas, ahora fue una productora de Steven Spielberg la que centró su mirada en el trabajo de Simondini. Así, la ufóloga contará con un documental en Netflix que contará su vida.

“Se va a narrar la historia de mi vida en un documental para Netflix”, comentó Simondini en diálogo con Paralelo 32. “Puedo asegurar que, durante 20 minutos, nos miramos con mi hija y no lo podíamos creer. Estuvimos en contacto con la productora de Spielberg, en una charla de casi 3 horas, donde preguntaron de todo”, continuó.

Luego, detalló que se interesaron mucho en un caso de Victoria ocurrido en el Quinto Cuartel en octubre de 1992. El episodio ocurrió mientras un hombre llamado Modesto ‘Cota’ Colman fue a cerrar un molino.

El caso más referencial del país

—¿En qué consistió el caso ‘Cota’ Colman?

_El 16 de octubre de 1992, a las 22:30 horas, ‘Cota’ Colman fue a cerrar el molino de un campo que cuidaba. De súbito, se le iluminó la zona como si fuese de día y descendió un ovni. Fue el caso más referencial de nuestro país, porque quedó la huella del ovni, un árbol Tala quemado por los rayos que le tiraron y su camisa, también quemada, que tengo en el museo. Además, a ‘Cota’ le quedó la cara quemada y, en este caso, murió un perro. Es decir, quedaron todas las evidencias imposibles de negar. El dueño del campo era un carnicero de apellido Spíndola. La mujer de éste, cuando llegó al lugar y vio a ‘Cota’ notó que estaba en un estado deplorable, entonces le dio una tira de aspirinas y el hombre se las tomó todas juntas. Durante 10 días Colman quedó casi sordo, con la cara quemada, dolor de espalda y otras dolencias.

Sumado a lo anterior, Simondini contó que estos casos, en Victoria, son más usuales de lo que la mayoría de las personas creen. “Este hecho ocurrió frente a la Laguna del Pescado. Ahí ocurrieron muchísimas cosas, cosas que yo he ido relatando y que el mundo las conoce”, señaló.

Turismo ufológico

La semana pasada, en el marco del Concejo Deliberante Estudiantil, alumnos de la Escuela Secundaria Nº 12 Hipólito Yrigoyen, de Rincón de Nogoyá, presentaron un proyecto de comunicación llamado De luces y misterios. Allí, los chicos resaltaron que el turismo ufológico ha traído enormes beneficios económicos en la zona de Laguna del Pescado y Rincón de Nogoyá. En este sentido, la idea de los estudiantes consistió en declarar de interés turístico, educativo y cultural el turismo ufológico en el Departamento. Para la realización de este proyecto, los chicos visitaron el Museo Ovni de Simondini, donde se entrevistaron con ella y le realizaron preguntas.

Más sobre el documental

En relación al documental que se podrá ver en Netflix, Simondini remarcó: “Para mí fue una de las sorpresas más grandes de mi vida. Nunca lo esperé porque ni siquiera en sueños pensé que Steven Spielberg se iba a fijar en nuestro trabajo”. Asimismo, concluyó: “Esto me llenó de alegría y orgullo, porque ha sido un esfuerzo muy grande durante 30 años acá en Victoria. Agradezco a Victoria y a haber venido a este lugar que hoy considero más que mi casa. Hoy estoy muy feliz, todo valió la pena”.

En 1968 Simondini vivía en La Patagonia, ya que su esposo era ingeniero y trabajaba en el petróleo. Allí vivió 8 años y tuvo su primera gran experiencia con el fenómeno ovni. A partir de esto, decidió dedicarse a la investigación ufológica “con alma, vida y corazón”. Luego, cuando volvió a Buenos Aires, de donde es oriunda, se dedicó a indagar más sobre el asunto. No obstante, ningún investigador en el país le daba la conformidad que ella buscaba. Primero, porque ninguno había visto lo que ella; segundo, porque su idea de la ufología consistía en realizar análisis científicos que corroboraran la existencia de anomalías. “Entonces dije: «Algún día voy a formar mi equipo de trabajo». Primero cumplí mi labor como madre de tres hijos. Cuando ellos ya fueron profesionales, leí en el diario lo que pasaba en Victoria y el primer fin de semana, me vine. Después de ese momento no me fui nunca más. Le dije a mi familia: «Yo lo lamento, hasta aquí llegué. Acompañé a todos en cada una de sus cosas, no puedo irme de este mundo sin hacer lo que quiero», y lo que quería era formar mi equipo de trabajo, que fue Visión Ovni” “Empezamos unos pocos y hoy somos cientos desplegados por todo el mundo”, narró la mujer que se las ingenió para crear el primer Museo Ovni en el garaje de su casa, entregando su vida a la pasión nacida de la curiosidad. Se convirtió así en una referente entre quienes persisten en la búsqueda tras este misterio.