La Unión Cívica Radical de Entre Ríos emitió un duro comunicado en el que expresó su “más enérgico repudio” ante el hallazgo de dispositivos destinados a la inteligencia ilegal y a la violación de la privacidad en dependencias del Gobierno Provincial.

Desde el partido señalaron que estos hechos constituyen “una práctica nefasta” que remite a “las épocas más tristes de nuestra historia reciente”, y advirtieron que este tipo de situaciones deben alertar a toda la ciudadanía por el grave riesgo que representan para las instituciones democráticas.

En el pronunciamiento, la UCR recordó su rol histórico en el retorno a la vida democrática y afirmó que no puede permanecer indiferente frente a “métodos de vigilancia clandestina propios de regímenes autoritarios”. En ese sentido, cuestionaron el uso de tecnología para vulnerar la intimidad de quienes ejercen la función pública, calificándolo como una herramienta utilizada por “mentores dictadores” que buscan imponer el control y el miedo por encima de la ley y el respeto a las libertades individuales.

Asimismo, el comunicado convoca a la sociedad entrerriana a sostener un compromiso firme para que este tipo de violaciones a los derechos fundamentales “no vuelvan Nunca Más”, y remarca que no hay lugar para el avasallamiento institucional en una provincia que ha decidido dejar atrás los mecanismos de la oscuridad.

La UCR también manifestó su solidaridad con el gobernador Rogelio Frigerio y respaldó su decisión de acudir a la Justicia para esclarecer los hechos. Según expresaron, la transformación de Entre Ríos requiere “transparencia absoluta” y el destierro definitivo de este tipo de conductas paraestatales.

Finalmente, el partido reclamó que “el peso de la ley caiga sobre los responsables” y concluyó afirmando que en Entre Ríos “la dignidad de las personas y la salud de la democracia son innegociables”.