La Unión Cívica Radical de Entre Ríos cerró la etapa electoral reafirmando su pleno respaldo al proceso de transformación provincial que encabeza el gobernador Rogelio Frigerio, y llamando a los entrerrianos a participar activamente en los comicios del próximo domingo.

En un comunicado difundido este martes, el radicalismo provincial expresó que “la UCR culmina esta etapa electoral reafirmando, sin reservas, su compromiso con el cambio profundo que la provincia eligió y que el gobernador Rogelio Frigerio lidera desde diciembre de 2023”.

Desde la asunción del mandatario, señalaron, el radicalismo ha acompañado con “responsabilidad y convicción” una gestión que —según destacaron— marcó un rumbo distinto para la provincia, basado en el orden de las cuentas públicas, la transparencia, la reactivación de la obra pública y la defensa firme de los intereses de Entre Ríos.

“El gobernador ha demostrado que se puede gobernar con austeridad y diálogo, y nuestro partido es parte activa de esta transformación, aportando dirigentes, cuadros técnicos y legisladores”, remarcaron desde el Comité Provincial de la UCR.

Llamado al voto y rechazo al voto en blanco

De cara a la elección legislativa, el radicalismo entrerriano hizo un llamado a la ciudadanía a emitir un voto firme y consciente, y a acompañar con su respaldo a los candidatos del espacio que sostiene el rumbo de cambio iniciado en 2023.

El comunicado también incluyó un mensaje dirigido especialmente a los afiliados y simpatizantes del partido: