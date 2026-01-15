El Comité Provincial de la Unión Cívica Radical (UCR) de Entre Ríos emitió un comunicado oficial en el que manifestó su firme respaldo al intendente de Concordia, Francisco Azcué, y a todo su equipo de gobierno, frente a lo que calificó como presiones y maniobras destinadas a condicionar el proceso de ordenamiento institucional que se desarrolla en la ciudad.

Desde la conducción partidaria señalaron que la transformación de una realidad “estancada por décadas” requiere del trabajo conjunto de un equipo técnico y político comprometido con la transparencia. En ese sentido, destacaron la labor de funcionarios y trabajadores municipales que llevan adelante tareas de auditoría, revisión de contratos y optimización del gasto público.

“El ordenamiento administrativo y financiero es un pilar fundamental para devolverle a Concordia el futuro que sus ciudadanos eligieron en las urnas”, expresaron desde el Comité Provincial, remarcando que estas acciones constituyen la base para una gestión responsable y sostenible.

En el comunicado, la UCR hizo un llamado a la “cordura y a la madurez democrática” de todos los sectores, y subrayó que la responsabilidad de garantizar la paz social recae sobre actores políticos, gremiales y sociales. En ese marco, advirtieron que no es momento para intereses sectoriales ni para prácticas que busquen entorpecer la administración pública.

Asimismo, el partido instó a garantizar la gobernabilidad, respetando la autonomía del equipo municipal para tomar las decisiones necesarias que permitan sanear las cuentas públicas. También reclamó que el diálogo sea la herramienta central para la resolución de los conflictos, rechazando cualquier forma de amedrentamiento hacia el intendente o sus colaboradores.

Finalmente, la UCR Entre Ríos ratificó su respaldo político al rumbo adoptado por la gestión municipal y sostuvo que el equipo de gobierno de Concordia cuenta con el apoyo orgánico del partido para continuar con las reformas estructurales que la ciudad necesita.

“La transparencia y el orden no son negociables”, concluye el comunicado, en el que la conducción radical reafirma su acompañamiento a Francisco Azcué y a su equipo en lo que definieron como un “desafío ético de gestionar con la verdad y la responsabilidad como banderas”.