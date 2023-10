“A 40 años del retorno de la democracia, sostenemos la importancia de mantener sus principios, fortalecer a los partidos políticos y valorar el voto de cada uno de los argentinos que el 22 de octubre se expresaron en las urnas”, indicó el comité provincia.

“En este sentido, consideramos que ningún dirigente puede arrogarse la decisión de ordenar votar en un sentido o en otro y estamos convencidos que los entrerrianos que el domingo confiaron en Juntos por el Cambio tienen la facultad de ejercer libremente su voto este 19 de noviembre”, añadió la UCR Entre Ríos.

Además, puntualizó: “No es momento para especular ni para priorizar los acuerdos personales: valoramos el rol que los entrerrianos nos otorgaron a quienes formamos Juntos por Entre Ríos para que gobernemos la provincia y respetamos el tercer lugar en el que la ciudadanía argentina colocó a la fuerza a nivel nacional”.

“Desde el lugar que nos cabe como partido político centenario seremos responsables, honraremos nuestros principios y haremos nuestros mayores esfuerzos para cumplir con los compromisos asumidos: Juntos por el Cambio y la UCR es mucho más que sus dirigentes y no vamos a permitir que un par de trasnochados rompan y diluyan una construcción política en la que venimos trabajando desde hace años”, agregó la fuerza.

“Ninguna de las propuestas electorales que competirán el 19 de noviembre nos representa. Ya lo señalamos en el documento que difundimos el 5 de octubre pasado: de un lado está la continuidad del kirchnerismo por medios edulcorados que tiene a la corrupción como marca registrada, y del otro lado hay un farsante cuya bandera es la improvisación y el tribuneo permanente”, describió.

“Lo advertimos hace 20 días: “Las ambivalencias personales solo producen confusión en la ciudadanía, dañan a la coalición y le hacen el juego a quienes pretenden que todo siga igual o que todo explote en mil pedazos. No podemos permitir que dirigentes y militantes de nuestro espacio se rindan ante ciertos cantos de sirena y pretendan pisotear la voluntad popular para salvar su ropa. Así no funciona nuestro partido. Y lo sabemos”.”

Por último, el Comité provincial del radicalismo concluyó: “Lamentamos que el ex presidente Mauricio Macri, que la ex candidata presidencial de JxC, Patricia Bullrich, y que nuestro correligionario Luis Petri hayan decidido violar los acuerdos partidarios y salir a respaldar de manera inconsulta a un peligroso dirigente que no cree en la democracia y que le faltó el respeto al máximo dirigente de nuestro partido: Raúl Alfonsín. Hagamos el esfuerzo de respetar los principios de nuestro partido, nuestra historia y nuestra identidad”.