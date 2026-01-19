El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó este lunes que la TV Pública y Radio Nacional transmitirán todos los partidos de la Selección argentina durante el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026, garantizando el acceso libre y gratuito a los encuentros del equipo nacional.

El anuncio fue realizado a través de un mensaje difundido en redes sociales, donde Adorni señaló: “La Televisión Pública y Radio Nacional transmitirán todos los partidos de la Selección argentina durante la Copa del Mundo 2026”. Además, destacó que la transmisión no implicará un gasto para el Estado: “Gracias a un acuerdo comercial, el costo de los derechos de transmisión no será afrontado con el dinero de los impuestos. Para todos, sin usar la plata de todos”, remarcó.

El Mundial 2026 se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio, y la Selección argentina llegará como defensora del título obtenido en Qatar 2022. El debut del conjunto dirigido por Lionel Scaloni será el martes 16 de junio a las 22 horas, cuando enfrente a Argelia en el Kansas City Stadium.

El segundo partido del grupo será el lunes 22 de junio a las 14, frente a Austria en el Dallas Stadium, mismo escenario donde la Argentina cerrará la fase inicial ante Jordania el sábado 27 de junio a las 23.

Por su parte, el partido inaugural del Mundial tendrá lugar el jueves 11 de junio a las 16, cuando México enfrente a Sudáfrica en el estadio Azteca, uno de los escenarios más emblemáticos de la historia de los mundiales.

Con esta confirmación, el Gobierno aseguró que millones de argentinos podrán seguir el recorrido de la Selección a través de los medios públicos, sin costo para los televidentes y oyentes, en una Copa del Mundo que promete ser histórica tanto por su formato como por su despliegue en tres países.