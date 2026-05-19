Una torta inmensa, capas húmedas de chocolate intenso, rellenos desbordantes y una escena cinematográfica que quedó grabada en la memoria colectiva. La llamada “torta Bruce”, inmortalizada en la película Matilda, dejó de ser solo un ícono del cine infantil para transformarse en uno de los fenómenos gastronómicos más virales de los últimos años. Su regreso a cafeterías, redes sociales y vitrinas de pastelerías no responde únicamente a una moda pasajera: detrás del furor aparece un nuevo consumidor que busca experiencias sensoriales, emocionales y altamente compartibles.

Cada 19 de mayo, la emblemática preparación vuelve a ocupar un lugar destacado entre fanáticos del chocolate y amantes de la repostería, consolidándose como un símbolo de indulgencia extrema y nostalgia pop.

De una escena de película a un ícono gastronómico global

La historia de la “torta Bruce” se remonta a una de las escenas más recordadas de Matilda, la adaptación cinematográfica de la novela de Roald Dahl. En ese pasaje, la temida directora Tronchatoro obliga a Bruce Bolaños a comerse una gigantesca Devil’s Food Cake frente a toda la escuela, en una escena que combinó tensión, exageración y una imagen inolvidable de exceso chocolatoso.

Desde entonces, aquella torta oscura, húmeda y visualmente impactante quedó asociada a la indulgencia absoluta.

Sin embargo, mucho antes del cine, la Devil’s Food Cake ya formaba parte de la tradición repostera estadounidense. Surgió a principios del siglo XX como contrapunto de la Angel Food Cake, una preparación más ligera elaborada con claras de huevo. Su diferencial siempre estuvo en su textura aireada, su sabor intenso a cacao y su apariencia robusta y dramática.

En plena era de TikTok e Instagram, esa estética encontró una nueva dimensión: la viralidad.

El auge de los postres virales y la búsqueda de experiencias

Especialistas del sector sostienen que el éxito de la torta Bruce refleja una transformación más amplia en los hábitos de consumo.

“Los consumidores buscan productos que generen impacto visual y transmitan una sensación de premio o celebración personal. Bruce representa exceso, disfrute y una experiencia altamente compartible”, explica Sofía Mallaviabarrena, referente de análisis de tendencias en consumo gastronómico.

El fenómeno no se limita al sabor. Hoy, el postre también debe contar una historia, despertar emociones y funcionar como una experiencia estética.

Ese comportamiento se refleja en los datos de Taste Tomorrow, el estudio global que la compañía Puratos desarrolla desde 2012 para analizar tendencias de consumo en panadería, pastelería y chocolate.

Entre sus hallazgos más recientes en Argentina, el informe señala que:

El 53% de los consumidores comparte experiencias gastronómicas en redes sociales o plataformas digitales .

. El 54% se inspira en medios digitales para descubrir productos o propuestas locales .

. El 70% asegura que la apariencia visual influye directamente en cuán apetecible resulta un alimento.

Los datos muestran una tendencia clara: el consumidor actual ya no busca únicamente sabor, sino una experiencia completa.

Indulgencia, nostalgia y cultura visual

La popularidad de la torta Bruce también se apoya en un fenómeno que combina nostalgia y deseo de consumo aspiracional.

La conexión con Matilda activa una memoria emocional compartida por distintas generaciones, mientras que su apariencia —capas altas, rellenos desbordantes, brillo intenso y textura húmeda— responde a una lógica visual muy valorada en redes sociales.

Según especialistas, esta tendencia se enmarca dentro de una búsqueda creciente por experiencias gastronómicas más sensoriales y memorables.

Entre las principales preferencias actuales se destacan:

La indulgencia consciente , donde el consumidor se da un gusto, pero priorizando ingredientes de calidad o elaboraciones artesanales.

, donde el consumidor se da un gusto, pero priorizando ingredientes de calidad o elaboraciones artesanales. El valor de lo sensorial , con texturas generosas, contrastes y rellenos intensos.

, con texturas generosas, contrastes y rellenos intensos. La revalorización de lo artesanal , combinada con innovación estética.

, combinada con innovación estética. La conexión emocional, donde la comida remite a recuerdos, historias o símbolos culturales.

En ese escenario, los postres dejaron de ser solo un cierre gastronómico para convertirse en productos de identidad, conversación y experiencia.

Redes sociales: el gran acelerador de tendencias

El crecimiento de plataformas como TikTok e Instagram potenció aún más este fenómeno. Lo que antes podía permanecer limitado a una panadería de barrio o a una tendencia local hoy puede transformarse en un fenómeno global en cuestión de horas.

La torta Bruce se convirtió en uno de los ejemplos más claros de esa dinámica: chefs, cafeterías y creadores de contenido comenzaron a replicar versiones gigantes, hiperchocolatosas y visualmente impactantes que multiplicaron su presencia digital.

Pero la viralidad también elevó las exigencias.

Los consumidores ya no solo esperan una estética atractiva: buscan que el producto cumpla con la promesa sensorial y emocional que muestran las redes.

Más que una moda pasajera

El regreso de la torta Bruce demuestra cómo la gastronomía contemporánea se cruza cada vez más con la cultura visual, la nostalgia y el comportamiento digital.

Lo que nació como una escena inolvidable del cine infantil terminó convertido en un fenómeno gastronómico global que expresa una transformación más profunda: la comida ya no se consume solo por necesidad o sabor, sino también como experiencia, identidad y relato.