El cierre del año 2025 dejó en el Concejo Deliberante de Crespo un escenario marcado por decisiones fiscales que generaron fuerte debate político y creciente malestar social. Por mayoría oficialista y con el voto negativo del bloque peronista Más para Entre Ríos, se aprobó la ordenanza que regula la Tasa General Inmobiliaria (TGI) para 2026, estableciendo un incremento del 48% respecto del año anterior.

La norma sostiene que el aumento busca corregir “la distorsión inflacionaria de los últimos años”, tomando como referencia los índices de inflación, el incremento del combustible y el costo de la energía. Además, en los considerandos se argumenta que el índice de autofinanciamiento del servicio de Recolección de Residuos, Barrido y Limpieza y Mantenimiento de Espacios Públicos se encuentra en apenas un 26%, sin alcanzar a cubrir los gastos corrientes del servicio, lo que justificaría el ajuste para garantizar calidad e inversiones futuras.

Desde el oficialismo se intentó poner el incremento en contexto: señalaron que en 2025 una familia tipo pagó entre 380 y 400 pesos diarios por TGI y que, con la nueva alícuota, en 2026 pasará a abonar entre 580 y 600 pesos por día. Para el bloque gobernante, se trata de un costo “razonable” que permitirá sostener con eficiencia los servicios municipales.

El rechazo opositor

La concejal Silvia Ledesma, del bloque Más para Entre Ríos, fundamentó el voto negativo afirmando que el aumento llega en un momento inoportuno para la mayoría de las familias. “Crespo es una ciudad de gente que cumple, vecinos que pagan sus impuestos, comerciantes que sostienen empleo y jubilados que administran cada mes. Pedirles hoy ese esfuerzo extra no es justo ni oportuno”, sostuvo.

La edil remarcó que la prioridad debería ser mejorar los servicios antes de aumentar la carga tributaria, revisar el gasto municipal y cuidar a quienes siempre cumplen. “Decir que no a este aumento no es falta de compromiso, es compromiso con la realidad cotidiana de los vecinos”, afirmó.

Beneficios impositivos para el Distrito Comercial Norte

La polémica se profundizó en la última sesión del año, el 30 de diciembre, cuando el Concejo aprobó una modificación a la ordenanza 83/24, promovida por el Departamento Ejecutivo, que amplía beneficios fiscales para los inversores del Distrito Comercial Norte. El bloque peronista no participó de la sesión en rechazo a la reforma, mientras que el oficialismo aprobó la norma con sus siete votos.

Si bien la ordenanza contempla beneficios para cualquier nuevo distrito comercial, en la práctica rige únicamente para el Distrito Comercial Norte, ubicado sobre el Acceso Presidente Alfonsín, único proyecto de ese tipo actualmente en desarrollo.

Las modificaciones incluyen exenciones de TGI, tasas de inspección, instalaciones electromecánicas, actuación administrativa y fondo de promoción turística, tanto para propietarios como para inquilinos comerciales. Además, se otorgó una exención del 100% en el Derecho de Edificación y en la TGI para quienes construyan locales comerciales, con plazos de ejecución definidos. Estos beneficios se extenderán por diez años desde la vigencia del régimen.

Malestar social y cuestionamientos

Estas decisiones encendieron el debate en la comunidad. Una vecina, Milena Manuzzi, publicó un video en redes sociales que rápidamente ganó adhesión, donde cuestionó duramente la política fiscal del Ejecutivo municipal. Allí sostuvo que la gestión de Marcelo Cerutti “gobierna para los ricos de la ciudad”, señalando la contradicción entre el aumento del 48% en la TGI para los vecinos y las exenciones otorgadas a grandes inversores.

“Con la excusa de promover el empleo, le sacan impuestos al millonario y al ciudadano común lo ajustan”, expresó, planteando además que mientras a los pequeños comerciantes se les exige cada vez más, a los grandes capitales se les otorgan ventajas.

En el video, Milena plantea que “en otro capítulo de ‘En Crespo gobernamos para millonarios’, vamos a charlar sobre como el Ejecutivo de Marcelo Cerutti y su bloque de conejales, esos mismos que votaron para aumentarte el impuesto inmobiliario en un 48%, esta vez votaron para hacerle una exención de impuesto a la gente del Distrito Comercial Norte”. A continuación, plantea que “pareciera ser una Ordenanza hecha a medida para una persona que un día se levantó en la casa y dijo, ‘saben que, quiero un nuevo centro comercial en el patio de mi casa. Señor intendente, venga acá a bajarme los impuestos’. Seguidamente indica que “con la excusa que es para promover el empleo en un lugar que está casi deshabitado, ellos van y le sacan el impuesto al millonario, y a vos ciudadano común y corriente con la excusa que no hay plata te ejecutan. A mí me encantaría que se generen puestos de trabajo, pero después tenemos que discutir las condiciones de empleo que se generan en esos espacios. Después a los que somos chiquititos nos fajan con la tasa de higiene, con los aportes de los empleados, etc; mientras que a esta clase de gente que tiene un poder adquisitivo mayo, le dan beneficios”.

El mensaje encontró eco en numerosos vecinos, que comenzaron a expresar su acuerdo y a reclamar mayor equidad en el tratamiento fiscal.

Un debate que recién comienza

Como cierre, el escenario abre una oportunidad que merece ser aprovechada. Con el inicio del período de sesiones del HCD en marzo, el Concejo Deliberante podría avanzar en un régimen de beneficios impositivos destinado a los comerciantes del centro y de los distintos barrios, reconociendo el rol que cumplen en la vida cotidiana de la ciudad. Exenciones para quienes inviertan en mejoras edilicias, en fachadas y veredas, o para quienes puedan trasladar esos alivios en precios más accesibles, permitirían fortalecer al comercio local y equilibrar la competencia con las grandes superficies.

En la misma línea, resulta necesario instalar el debate sobre una regulación de los alquileres comerciales, como una herramienta clave para sostener la competitividad del comercio tradicional y evitar que los costos fijos terminen expulsando a los pequeños emprendedores.

El cierre de 2025 dejó planteado un interrogante central para Crespo: cómo compatibilizar el financiamiento municipal con un sistema tributario más equitativo y sensible a la realidad social. La respuesta a ese desafío será, sin dudas, uno de los ejes del debate político y ciudadano a lo largo de 2026.