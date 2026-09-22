La Terminal de Ómnibus de Crespo atraviesa una etapa de renovación con distintas intervenciones destinadas a mejorar las condiciones del espacio utilizado diariamente por vecinos y visitantes.

El lugar registra un importante movimiento de personas y, según explicó el intendente Marcelo Cerutti, desde el Municipio se planificó su puesta en valor para ofrecer un ámbito más confortable.

“Desde el municipio planificamos la puesta en valor del lugar, por eso ya estamos desarrollando diversas intervenciones con el propósito de ofrecer un espacio confortable”, señaló.

Mejoras en el edificio

La secretaria de Gobierno y Desarrollo Humano, Vanesa Pusineri, y la secretaria de Infraestructura y Ambiente, Bettina Hofer, detallaron las tareas realizadas durante esta etapa.

Los trabajos incluyeron el acondicionamiento de los sanitarios, pintura y limpieza, además de reparaciones generales en el edificio.

También se incorporaron mejoras en los sistemas de calefacción, refrigeración e iluminación.

En materia de seguridad, se instalaron cámaras en el exterior del edificio, que permiten realizar un monitoreo permanente del sector.

Información útil para vecinos y visitantes

Otra de las intervenciones se concentró en la incorporación de un ploteo informativo en distintos sectores de la terminal.

El material incluye descripciones, imágenes y características de Crespo, junto con información sobre teléfonos de instituciones, ubicaciones de sitios turísticos y gastronómicos y diferentes servicios disponibles en la ciudad.

La propuesta apunta a que quienes llegan a la ciudad puedan encontrar información de utilidad desde uno de los principales puntos de acceso.

Dos códigos QR con información

El espacio también cuenta con dos códigos QR.

Uno permite acceder a información general sobre Crespo, mientras que el segundo dirige al Registro Único de Dadores Voluntarios de Sangre, impulsado por la Asociación Bomberos Voluntarios “Centenario de Crespo”.

A esto se suman imágenes vinculadas con distintos aspectos turísticos y culturales, con el objetivo de mostrar parte de los atractivos y de la identidad de la ciudad.

Las intervenciones forman parte de la puesta en valor de un espacio de uso cotidiano que funciona como punto de llegada y partida para vecinos y visitantes de Crespo.