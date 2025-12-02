Cuando sube la temperatura y alguien menciona un ventilador, la respuesta suele ser inmediata: “poné el Liliana”. La frase, casi un reflejo en los hogares argentinos, resume décadas de presencia cotidiana, calidad y reconocimiento espontáneo que posicionan a Liliana como la marca líder en ventilación del país. Este verano, la compañía reafirma ese lugar con el lanzamiento de su línea 2025/26, una propuesta que combina tecnología, diseño y eficiencia para acompañar la vida diaria.

La nueva temporada llega con una variedad que abarca ventiladores de pie, mesa, pared, piso, techo e industriales, consolidando la oferta más amplia del rubro. El lanzamiento se enmarca en la campaña #TuMarcaEnTodo, con la que la empresa apuesta a seguir presente en los momentos clave del año.

Diseño que se integra al hogar

Entre las novedades, destaca la línea Vintage Cromo Classic, que combina materiales de calidad, terminaciones cromadas y detalles de madera. Pensada para usuarios que buscan estilo además de frescura, la serie propone ventiladores que funcionan como parte del diseño interior.

El modelo VTR16D, con base trípode de madera natural, cabezal metálico, oscilación, timer programable, control remoto y modo brisa, es uno de los más representativos de esta estética cálida y moderna.

Tecnología para el bienestar

La marca continúa liderando en desarrollos propios que elevan la experiencia de uso, con tres innovaciones centrales:

Sistema Orbital: permite una ventilación envolvente en 360°, distribuyendo el aire de manera uniforme para refrescar por completo los ambientes.

permite una ventilación envolvente en 360°, distribuyendo el aire de manera uniforme para refrescar por completo los ambientes. Función Repeler: incorpora la opción de sumar una tableta repelente cuya acción se dispersa con la brisa del ventilador, ideal para noches de verano sin mosquitos. Este modelo suma timer programable, control remoto y funcionamiento silencioso.

incorpora la opción de sumar una tableta repelente cuya acción se dispersa con la brisa del ventilador, ideal para noches de verano sin mosquitos. Este modelo suma timer programable, control remoto y funcionamiento silencioso. Conectividad inteligente: la línea de techo incorpora modelos con Wi-Fi y dimmer, que permiten manejar encendido, velocidad e iluminación desde el celular.

La novedad de 2025/26: un ventilador que aromatiza

El lanzamiento más innovador de la temporada es el Air Essence, un ventilador de mesa con aromatizador integrado, pensado para quienes buscan una experiencia sensorial más completa. Ofrece modos Brisa y Sleep, control digital touch, timer programable y un diseño compacto que se adapta a espacios de descanso, trabajo o relax.

Eficiencia energética y beneficios para la salud

Uno de los puntos fuertes de la línea Liliana es su bajo consumo: un ventilador puede utilizar hasta 20 veces menos energía que un aire acondicionado, lo que lo convierte en una alternativa económica y sustentable para enfrentar el calor. Además, contribuye al descanso, renueva el aire y resulta adecuado para personas con alergias o resfríos, ya que no genera cambios bruscos de temperatura.

Compromiso con la calidad y el usuario

“Diseñamos productos creados para resolver necesidades reales de las personas, con tecnología pensada para el uso cotidiano y una calidad que ya es reconocida por los consumidores. Nuestra línea de ventilación refleja esa filosofía: modelos para cada necesidad, respaldados por la trayectoria de Liliana y con una garantía de dos años que refuerza nuestro compromiso con los usuarios”, destacó Mariela Kacew, Gerente de Marketing de la empresa.