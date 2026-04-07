La Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) dispuso modificaciones en las condiciones contractuales generales, uniformes y obligatorias para los seguros de vehículos automotores y remolcados, en el marco del Reglamento General de la Actividad Aseguradora (RGAA).

La medida fue oficializada mediante la Resolución 136/2026, que incorpora al contrato de seguro nuevas disposiciones de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA), con el objetivo de agilizar y simplificar los procesos de liquidación de siniestros.

Uno de los principales cambios radica en la actualización de la documentación que deben presentar los asegurados en casos de destrucción total —ya sea por daño, incendio o robo/hurto—. La normativa contempla ahora la coexistencia de títulos digitales y en formato papel, así como los distintos formularios aplicables según cada situación.

Destrucción total por daño o incendio

En estos casos, el procedimiento se centra en acreditar la baja registral del vehículo. Para ello, se exige la presentación del formulario correspondiente, junto con el certificado de baja y desarme, que podrá ser presentado tanto en formato físico como digital. Además, se solicita la entrega de las llaves, siempre que el asegurado las conserve.

Robo o hurto total

Para este tipo de siniestros, la resolución detalla la documentación necesaria para acreditar tanto el hecho como la situación registral del vehículo. Entre los requisitos figuran la denuncia policial, la constancia de inscripción del robo ante el Registro, el estado de dominio y la acreditación de titularidad.

Asimismo, se mantienen las constancias de libre deuda y la cesión de derechos a favor de la aseguradora. También se requiere la entrega de las llaves en caso de que estén en poder del titular.

Desde la SSN señalaron que el objetivo de estos cambios es ordenar y clarificar la documentación exigida en cada tipo de siniestro, facilitando los trámites para los asegurados y aportando mayor previsibilidad al sistema.