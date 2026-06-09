Ramírez- Peña Solidaria ya consiguió, oficialmente, la autorización para funcionar como Persona Jurídica. Es un paso más para trabajar correctamente, es un camino que abrirá nuevas puertas y nuevas oportunidades. Y sobre todo, le da transparencia a la labor.

Mientras tanto, la Asociación Civil Peña Solidaria, es esa ahora su denominación, pasó un 25 de mayo diferente, porque si bien no se preparó el tradicional locro, la meta fue llegar a los vecinos con un exquisito guiso y se logró.

“Nuestra meta se pudo cumplir gracias a esos vecinos que siempre están colaborando y donando alimentos y dinero. Se repartieron en esta oportunidad 177 porciones de guiso. Tradicionalmente el grupo aprovechaba esta fecha patria para preparar porciones de locro, pero en esta oportunidad debieron cambiar la mecánica laboral por las restricciones que plantea la pandemia del Covid-19”, dijo Pablo Simoine, representante del grupo, a Paralelo 32.

“Hicimos un guiso popular destinado a gente que lo necesita. Armamos un listado, que era de 120 personas, y después se fueron sumando más. En la próxima haremos más porciones aún. Pasamos por distintos barrios, haciendo todo el lunes a mediodía. Nos ayudó gente de la Peña y también vecinos que donaron verduras, arroz y todo lo necesario para la preparación. Ya teníamos carne y chorizos guardados en stock. Un concejal nos ayudó además para pagar combustible y algunos gastos más. Quedaron algunos insumos y algo de dinero así que haremos otra olla popular en breve”, aclaró a Paralelo 32.