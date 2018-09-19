Crespo- Fundada el 28 de septiembre de 1901, la Sociedad Italiana de nuestra ciudad conmemorará el sábado 29 de septiembre su 117 aniversario, con una cena. El encuentro con la colectividad tendrá lugar en la sede social para disfrutar un menú compuesto por platos italianos tradicionales. De entrada se servirá vitel toné, el plato principal será pollo al galeto con ensaladas varias y de postre se servirá isla flotante con cerezas y sambayón.

Las tarjetas están a la venta a $ 400 mayores y $ 200 menores, bebida incluida. Pueden solicitarse a los miembros de la comisión, o tel. 4951514.

Actuación de concertista de guitarra italiano

El 21 de octubre se presentará el concertista de guitarra Gian Marco Ciampa, con el espectáculo “Serata di música y danza italiana”. El concertista llega a nuestra ciudad a través del Consulado Italiano en Rosario, y el Instituto de la Cultura Italiana de Buenos Aires, en el marco del Ciclo de Conciertos en Homanaje a Áureo Herrero.

La presentación de Gian Marco Ciampa será a las 20:00 horas en el Salón Municipal.