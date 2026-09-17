Crespo- La Sociedad Italiana, fundada el 28 de septiembre de 1901, desarrolla diversas actividades para conmemorar su 125º aniversario. Nació con el objetivo de generar un espacio de identidad y pertenencia frente al desarraigo de italianos que venían buscando un futuro esperanzador en nuestro país.

En 1906 se colocó la piedra fundacional de la sede situada en Avenida Independencia y Laurencena, que en 1999 fue declarada “Monumento Histórico Cultural Municipal. En ese espacio funcionó, además, la Sala de Primeros Auxilios, que luego dio origen al Hospital San Francisco de Asís y desde 1966 a 1982, el Juzgado de Paz y Registro Civil.

Lo que pasó y lo que se viene

Presidida por Javier Fontana desde los primeros meses de 2026, la entidad organiza el viernes 18 de septiembre a las 20.30, en adhesión al cumpleaños, un espectáculo de música en su sede social, con la presentación de Gustavo Reynoso Trío, junto a Sandra Heimbügner y Emanuel Rodríguez Cramaro.

La entrada será libre y gratuita. Reynoso es reconocido por su trabajo con el bandoneón y su vínculo con la actividad musical. La intención es generar un encuentro en el que los asistentes puedan disfrutar de gastronomía y música en vivo. “La idea es que tenga un formato de estilo peña, con comidas rápidas y la posibilidad de pasar un buen momento. Será la primera y si las cosas salen bien, la idea es darle a ese formato una cierta periodicidad a lo largo del año”, anticipó Fontana.

El cronograma comenzó el domingo 6 de septiembre, a las 20:00, con la presentación de “Ballet Tango”, espectáculo creado por Matías Santos que combinó danza, música en vivo y una puesta escénica de nivel internacional, en el Salón del Colegio Sagrado Corazón.

El cierre será el sábado 3 de octubre, a las 21.00, con una cena en el Salón Evelyn. Las tarjetas se pusieron a la venta a $50.000. La organización prevé una capacidad limitada de entre 150 y 180 personas y anticipó la participación del dúo musical César y Hernán, oriundos de Nogoyá, con un repertorio que incluirá propuestas vinculadas principalmente a la música italiana, sumando diferentes estilos, tanto para escuchar como para bailar.

Con esta programación, la institución busca convertir su 125º aniversario en una oportunidad para poner en valor su historia, fortalecer su presencia comunitaria y generar nuevos espacios de encuentro cultural y social. “La idea fue subir la vara, haciendo todo un mes de actividades”, dijo Fontana.

Proyectos

La Sociedad Italiana tuvo una participación relevante en el desarrollo de la ciudad y actualmente busca sostener esa trayectoria con nuevas propuestas y mayor participación de socios.

Entre los proyectos que analizan aparece la chance de retomar actividades tradicionales, como la Fiesta de la Pizza, además de recuperar la enseñanza del idioma italiano mediante herramientas vinculadas a la digitalización. La comisión planteó estas iniciativas como parte de un proceso de renovación institucional, procurando adaptar la entidad a nuevas demandas de la comunidad.

“La Fiesta de la Pizza fue marca registrada de la Sociedad Italiana, era el caballito de batalla, la gente lo pide, se acuerda, no solo de Crespo, también de otros lugares. La idea sería hacerla en verano, como siempre, pero tal vez en otro lugar, yendo a un espacio que nos permita hacer el evento sí o sí y no estar dependiendo de las condiciones climáticas”, comentó Fontana.

Otro de los aspectos destacados es la intención de profundizar el trabajo conjunto con otras instituciones, sumando la posibilidad de desarrollar actividades conjuntas. “Creo que se pueden pensar ideas con otras colectividades, unirnos para potenciarnos en determinadas actividades”, opinó.

No descartan tampoco la posibilidad de ampliar su edificio. “Nos está quedando justo por la cantidad de actividades que hay todos los días. Por eso la institución es autosustentable y sigue vigente, pero sería importante ampliarnos, posiblemente en la parte alta. Entre el alquiler de espacios y la masa societaria que tenemos podemos tener las cuentas en orden y eso es clave, pero siempre hay que apuntar a más”, indicó.