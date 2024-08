En una reciente entrevista, el periodista y analista político Carlos Matteoda expresó su preocupación por la creciente tensión social y económica que se percibe en el país. Según Matteoda, "la situación en la calle, como se suele decir, está cada vez más complicada". Señaló que, aunque la inflación ha mostrado una ligera disminución este mes, la realidad económica sigue siendo alarmante, con la destrucción del empleo y el aumento de la pobreza como principales desafíos.

El contexto político y social

Matteoda describió un escenario donde la oposición, especialmente el justicialismo, enfrenta serias dificultades, exacerbadas por las acusaciones contra el expresidente Alberto Fernández. Sin embargo, subrayó que los problemas de la gente común van más allá de los escándalos políticos. “Lo que uno ve en la calle no tiene que ver solo con eso, sino con la situación del gobernador Rogelio Frigerio con los docentes en Gualeguaychú, y cómo está el costo de vida", afirmó.

El analista también destacó la creciente demanda de ayuda básica, como alimentos, lo que refleja la desesperación de sectores de la población que no estaban acostumbrados a esta situación. "Ocho o diez personas por tarde vienen a pedir algo para comer, y son personas que se nota que no están acostumbradas a esta situación", agregó.

Seguidamente criticó la desconexión entre el discurso oficial y la realidad que viven los ciudadanos. Comentó sobre las recientes declaraciones del presidente y del ministro de Economía, quienes hablaron del "milagro argentino", mientras la situación en la calle cuenta una historia muy diferente. "Milei reclamó que la gente no lo reconozca, pero este divorcio con la realidad desde el punto de vista discursivo es evidente", señaló.

El periodista también mencionó la precarización del empleo, ejemplificando con la situación en Paraná, donde profesionales capacitados han tenido que recurrir a trabajos informales como conductores de Uber. "Te tomas un Uber acá en Paraná, y es gente que perdió el trabajo por situaciones particulares. Son esas cosas que se palpan en la calle", dijo, enfatizando que estos problemas no se solucionan con el escándalo político o las cifras de inflación oficiales.

El desencanto con la política

Matteoda expresó su preocupación por el creciente desencanto de la sociedad con la política, algo que, según él, ha sido explotado por figuras como Milei. "Hoy se espera poco de la política, Milei construyó sobre esa idea de la no política, de la casta. Es una sensación novedosa de que la gente no espera mucho de la política o no espera nada", reflexionó.

Al referirse a la gestión provincial, opinó que el gobernador Rogelio Frigerio enfrenta un escenario mucho más complejo de lo que esperaba al asumir. "Frigerio, más allá del escenario que se puede haber imaginado cuando decidió su candidatura, hoy no tiene nada, y tampoco lo tienen los otros gobernadores no peronistas", indicó.

El analista criticó la falta de apoyo a nivel nacional, que ha dejado a sectores clave como el docente en una situación vulnerable, perdiendo recursos como el FONID y sin conectividad adecuada. Matteoda también cuestionó la falta de acciones concretas para abordar la emergencia alimentaria en la provincia, subrayando la importancia de que el Congreso Nacional y el Poder Judicial comiencen a poner límites al gobierno nacional.

El futuro del peronismo

Finalmente, en diálogo con Debate Abierto se refirió a la crisis interna del peronismo, sugiriendo que el partido enfrenta un difícil camino de recuperación. "La dirigencia está tironeando entre decir algo y no decir nada", dijo, recordando que la gestión de Alberto Fernández está marcada por crisis sucesivas que han dejado poco espacio para destacar aspectos positivos.

En el ámbito provincial, consideró que, aunque la gestión pasada de Gustavo Bordet no está tan cuestionada, la actual administración de Frigerio deberá demostrar si puede ofrecer soluciones reales a los problemas que enfrenta la provincia. "Si el plan vial provincial es bachear las rutas, entonces muchos menos se critica la gestión anterior", concluyó.