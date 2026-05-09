Racedo- El presidente de la Comuna, Julio César Demartin, analizó el complejo momento que viven en la comunidad y explicó a Paralelo32 que “Cada vez se hacen más esfuerzos para cumplir con lo que tenemos que cumplir. Las últimas decisiones del Gobierno Provincial nos afectaron en los números que manejamos. Hoy Racedo tiene una reducción de $15.000.000 mensual, lo que dificulta nuestro trabajo en el día a día, el mantenimiento de nuestra localidad, el apoyo que damos a una gran cantidad de instituciones en seguridad, salud, deporte, educación, área social, todo se ve afectado”.

Planteó que “Estamos afinando cada vez más los números y los gastos para ver dónde podemos reducir y ajustar para llegar a fin de mes. Es lo que le planteamos al Gobernador en la última reunión, que si seguimos así la Comuna en un par de meses podría cerrar sus puertas, porque los fondos no dan, la estructura de costos fijos que tenemos es alta. Racedo tiene alrededor de 60 hectáreas para mantener, más de 300 luminarias LED en nuestro ejido urbano, son cien cuadras para atender, 30% de asfalto, 40% que se mejoraron con piedra de ripio, 20% de broza y 10% de tierra, que era la idea mejorarlas este año, pero estamos con dificultades para poder llevarlo a cabo”.

“Solo mantenimiento”

Demartin sumó que “Hoy la estructura que tenemos es para hacer el mantenimiento diario, nada más. Racedo tiene servicio de recolección de residuos tres veces a la semana, limpieza de cordones, desmalezado, mantenimiento de espacios públicos, de luminarias públicas, siendo 350 luminarias. El combustible sube constantemente", planteó.

“En la Comuna los costos se van incrementando, es todo preocupante. Estamos trabajando con asesores contables, legales y de la parte de Sistemas para implementar en el corto plazo la Tasa General Inmobiliaria. Nos vemos forzados a tomar esta decisión para poder sostener los servicios y el mantenimiento diario que la comunidad demanda. No será elevada, lo informaremos en detalle próximamente en relación al bimestre en que comenzaremos, con el objetivo de seguir manteniendo los servicios. Hoy cuesta mantenerlos y más difícil aún es mejorarlos. Hay que explicarles a los vecinos lo que está pasando, los recortes que se nos han hecho desde la Provincia”, agregó.

Situación ajustada

Demartin explicó a este medio que “estamos en contacto con otros presidentes comunales para analizar el famoso coeficiente para las comunas del que tanto se habla y ver la forma de acceder a más ingresos. Hoy los números están al límite en relación a los costos fijos de nuestra Comuna, que tiene que proyectar, pero hoy no puede hacerlo, solo estamos cumpliendo con cuestiones básicas. El año pasado lo cerramos con obras de cordón cuneta y siempre la idea es seguir sumando, pero hoy apenas llegamos a sostener lo que tenemos, sin posibilidades de proyección”.

“Es preocupante, la Ley Comunal va a llevar su tiempo, se lo dijimos al Gobernador, porque ese cambio recién se verá reflejado el año que viene. Faltan muchos meses y mientras tanto la situación es compleja en el corto plazo”, sumó.

Que el dinero vaya adonde tiene que ir

“Creo que el Gobierno debería analizar la situación de cada Comuna en particular, Racedo es organizada, es una ‘pequeña ciudad’. Frigerio plantea que ‘el dinero va adonde tiene que ir’ y creo que Racedo, sin desmerecer a nadie, genera muchos aportes a la Provincia. Merecemos alguna devolución, más aún si pensamos en lo que significa una empresa como Grupo Motta, que da trabajo a personas de 18 localidades de la zona. Es un movimiento económico muy grande. Debería analizarse, porque somos de las comunas que mayor movimiento económico genera”, indicó Demartin.

“Solíamos hacer eventos, ferias de emprendedores como la ‘Racedo Emprende’, era una forma de que las instituciones trabajaran y generaran fondos, hoy con los números tan al límite no nos animamos por todos los costos fijos que de arranque ya tenés, con sonido, escenario, baños químicos, SADAIC, artistas. Es mucho el riesgo, muchos gastos esperando que después se giren fondos de Vicegobernación, Cultura o CFI, que nunca sabés de cuánto serán y cuándo llegarán. Estamos sin margen de error. Lo lamentamos por instituciones y emprendedores que sumaban un ingreso extra y podían mostrar lo que hacían. Hoy no podemos hacerlo”, cerró.