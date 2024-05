La medida fue tomada tras una presentación vinculante, que sacó a la luz diario El Pueblo de Villaguay el pasado 26 de abril y que fuera replicada por numerosos medios provinciales, en la cual se cuestionaban polémicas expresiones del edil libertario a través de redes sociales, en las cuales reivindicaba la última dictadura cívico-militar.

Acompañada por una veintena de organismos de derechos humanos y entidades gremiales, la villaguayense Ana María Sáenz -cuyo padre, Ricardo, fue detenido y desaparecido en 1979-, formuló una denuncia que ingresó al concejo deliberante con fecha 5 de abril.

El asunto fue girado a la Comisión de Desarrollo Humano y Género, la cual emitió un dictamen que fue sometido a votación nominal anteayer, aprobando por mayoría el decreto Nº 644.

Cabe destacar que su compañera de bancada, Dina Díaz, también dio su voto positivo para la sanción.

La defensa de López

Antes de la votación, el concejal López tuvo la oportunidad de ejercer su derecho de defensa y rompió el silencio que había mantenido al ingresar la denuncia, el pasado 18 de abril.

Dirigiéndose a Sáenz, que se encontraba en el recinto exhibiendo la leyenda “No es libertad de expresión, es un delito” junto a otras personas, manifestó: “Le pido disculpas, no fue mi intención haberla ofendido a usted, a quien no tengo en mis redes ni conocía”.

“Yo también provengo de una familia en la cual tengo a tíos desaparecidos y a mi mamá que estuvo presa en Rosario”, sostuvo, tras lo cual aseguró que su posteo había sido “sacado de contexto”.

Uno de los casos descriptos en la presentación hacía foco en una publicación original de la cuenta “Memes Argentina” compartida por López en su perfil de Facebook, en la que se aludía a Jorge Rafael Videla -condenado por crímenes de lesa humanidad- como “San Jorge Rafael, patrono de la limpieza y el orden” y a la que el libertario agregó textualmente: “Lástima que no terminaste con la misión”.

Sin embargo, durante la sesión del jueves, indicó que “en ningún momento mencioné que hacían falta más muertos o desaparecidos, ni mucho menos, ya que soy una persona totalmente pacífica, a la que no le gusta la violencia para absolutamente nada”.

En línea con ello, pretendió llevar la cuestión al plano económico: “Cuando yo googleo, veo que las ideas de Videla eran implementar una economía liberal, que es por lo que empecé a militar en política y sigo a mi presidente, por una nación ordenada, seria y primermundista”.

“Pienso que Javier Milei está haciendo las cosas que había que hacer hace mucho tiempo en este país”, opinó.

“Obviamente yo, que no viví ese tiempo (de la dictadura), me guío más por las cosas que me han contado. Sé que hubo dos partes en la historia, porque siempre es así: considero que esto no empezó en el ’76”, refirió, tras lo cual arguyó que “hubo excesos de ambos lados y terrorismo subversivo”.

“Ahora tomo un poquito de conciencia de lo que es ser concejal y espero volver a mi cargo, porque creo que lo estoy haciendo bien: no he faltado ni una sola vez, he aportado todos mis conocimientos y siempre mantuvimos una muy buena relación con todos los integrantes del cuerpo”, concluyó.

Diario El Pueblo de Villaguay

“Otra oportunidad”

La única edil en abstenerse de votar fue Lina Galeano, representante del PRO que integra el bloque “Juntos por Entre Ríos”, bajo el argumento que “la acción es un poco ambigua”.

“Además, el concejal López se disculpó ante este concejo, como así también se ofreció a hacerlo personalmente con la demandante”, sumó como fundamento y consideró: “Todos merecemos una segunda oportunidad y, de este modo, mociono para que él pueda continuar en funciones, con voz y voto”.

“¿Quién no ha cometido alguna falta o error? Aunque sean de Diferentes magnitudes, todos merecemos una segunda oportunidad en la vida”, insistió, antes de recurrir a la “inexperiencia” de su par “y de todos nosotros, que ocupamos una banca por primera vez, en el alcance que pueden tener nuestras opiniones”.

“¡Un poco de benevolencia!, porque en primera instancia se lo quería suspender hasta 2025 inclusive, lo cual hubiera significado funcionar durante un año y medio con un legislador menos”, reveló.

Asimismo, deslizó que “las acciones previas a llegar a esta instancia han sido teñidas de cierta intencionalidad y alevosía para debilitar a uno de los bloques opositores a esta gestión”.

Del concejo a la justicia

El decreto sancionado, al que tuvo acceso este diario, deja abierta la posibilidad a que “la justicia se expida con una declaración de culpabilidad” por el presunto ilícito de “Acción pública”.

Para tal caso, quedó fijado que se proceda de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 72º de la ley provincial orgánica de municipios Nº 10.027, que en el inciso d) establece que no podrán ejercer como ediles quienes “cumplen condenas de sentencia firme por delito que merezca pena de prisión o reclusión o por delito contra la propiedad o contra la administración pública o contra la fe pública” y en el e) suma a “los inhabilitados por sentencia firme”.

La Unidad Fiscal de Villaguay ya se encuentra en conocimiento de la situación a partir de la documentación remitida desde el concejo el pasado 3 de mayo, acompañada por certificaciones mediante notario de los posteos en la cuenta de López.

A su vez, también se puso en conocimiento del caso a la Junta Electoral Municipal.