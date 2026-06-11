En el marco de la celebración su 70° aniversario, la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos ofrecerá un nuevo concierto gratuito. La cita con el público será este sábado 2 de junio desde las 20.30 en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, ubicado en calle San Martín 15. La entrada es gratuita y se podrá acceder a la sala por orden de llegada hasta colmar la capacidad.

Volverá a interpretarse la monumental obra de Gustav Mahler que se realizara el pasado 5 de mayo en el Teatro Municipal 3 de Febrero a sala llena.

Para recibir el mes de Junio

El programa completo de la presentación incluye la interpretación de las obras de L. V. Beethoven, Obertura Leonora No. 3, y G. Mahler, Sinfonía No. 3. Como es habitual La Sinfónica será dirigida por su director artístico Luis Gorelik.

Participarán el Coro de la Escuela Coral Mario Monti y el Coro Carmina Gaudi. La preparación de los coros estará coordinada por Evangelina Burchard. El concierto contará con la presencia de la solista mezzo soprano Alejandra Malvino