Este sábado 9 de abril desde las 20:30 hs en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, se llevará a cabo el próximo concierto de la Orquesta Sinfónica. La entrada será gratuita, por orden de llegada.

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos (OSER), organismo dependiente de la Secretaría de Cultura, realizará un nuevo concierto de manera presencial en el CPC (San Martín 15) bajo la dirección de su Director artístico Luis Gorelik. Acompañará como solista invitado el pianista Marcelo Balat. Se interpretarán obras de L. V. Beethoven, Sinfonía No. 5 Op. 67; y de Bela Bartok, Concierto para Piano y Orquesta No. 2.

La actividad se encuentra regulada por protocolos sanitarios. La entrada es libre, por orden de llegada. Se remarca el uso de tapaboca-nariz-mentón, seguir las recomendaciones de higiene preventivas.

Este concierto es organizado por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

• Streaming y radio

El concierto comenzará a las 20:30 hs y se transmitirá por streaming a través del canal oficial de YouTube Cultura Entre Ríos. También se podrá escuchar en vivo por AM 1260 LT 14 Radio Nacional Gral. Urquiza, y a través de Diputados Radio hcder.gov.ar

• Acerca de Marcelo Balat –Pianista

Marcelo Balat es uno de los más destacados pianistas argentinos del momento y actual Solista Titular de Piano y Celesta de la Orquesta Sinfónica Nacional de Argentina.

Recientemente recibió el prestigioso Diploma al Mérito de los Premios Konex como artista revelación de la última década.

Sus presentaciones más recientes incluyeron la interpretación del Concierto 2 de P.I. Tchaikovsky, y el Triple concierto de L.v. Beethoven, y recitales en las más importantes salas del país.

Ofrece conciertos regularmente en las salas más importantes de Argentina, Brasil, Uruguay, Perú, Chile, Paraguay, Cuba, España y Alemania y se ha presentado junto a las Orquestas Sinfónicas más importantes de su país, Sinfónica Nacional, Filarmónica de Buenos Aires, Orquesta Estable del Teatro Colón, por nombrar algunas, bajo importantes batutas como Pedro Calderón, Yoav Talmi, Francisco Rettig, Sylvain Gasançon y Günter Neuhold.

Cabe destacar entre sus actuaciones la interpretación el concierto para cuatro teclados de J.S. Bach junto a Martha Argerich, Pía Sebastiani y Mauricio Vallina en el Teatro Colón, su presentación como solista en 2007 el Auditorio Nacional de Música de España, en 2009 en el Konzerthaus de Berlín y en el Museo del Prado. Ese mismo año, realizó junto al pianista Luis Grané el estreno mundial de una obra para dos pianos de Sofía Gubaidulina, transmitido en vivo por la Radio Nacional de España.

En 2017 interpretó la Sinfonía Turangalila y en 2019 Osieaux Exotiques de O. Messiaen junto a la Orquesta Sinfónica Nacional Argentina.

En su rol de solista de piano y celesta, ha colaborado, entre otras Orquestas, con la West Eastern Divan Orchestra, bajo la batuta de Daniel Barenboim.

Balat desarrolla además una intensa actividad camarística. En 2016 funda el Trío Ginastera junto a los destacados Xavier Inchausti y José Araujo formando uno de los ensambles más importantes de la Argentina, galardonado por la Asociación de críticos musicales como el mejor Conjunto de cámara argentino de la Temporada 2018.

Su interés por la educación musical lo llevó a ejercer la dirección académica del Conservatorio Beethoven de la ciudad de Buenos Aires.

En la actualidad es profesor de la cátedra de piano y música de cámara de la Universidad Pontifica Católica Argentina.

Nació en 1983 en Cruz del Eje, Argentina, donde comenzó sus estudios musicales con su madre obteniendo en el Conservatorio Superior de dicha ciudad, el Título de Profesor Superior de Piano en el año 2003.

Se perfeccionó pianísticamente en Argentina con Pía Sebastiani, en Morfología con Valdo Sciammarella continuando sus estudios pianísticos con la renombrada Prof. Galina Egyazarova en la Escuela Superior de Música Reina Sofía en España, donde le fue entregada de manos de la Reina Sofía durante dos años consecutivos la distinción de Alumno más Sobresaliente de la cátedra de dicha profesora.

Obtuvo Primer Premio en los Concursos más importantes de su país, entre ellos Bienal Juvenil 2001 de Festivales Musicales y Concurso Nacional del Centro de Estudios Pianísticos de Buenos Aires, por el que realizó una gira de conciertos en España en 2003. Ese mismo año obtuvo Mención de Honor en el II Concurso Internacional de Piano “Martha Argerich”.

En 2005 recibe el Premio Estímulo de la Asociación de Críticos Musicales.

Durante su estadía en España entre 2005 y 2009, obtuvo primeros premios en los Concursos “Ciutat de Manresa”, Concurso Internacional de Piano “Eugenia Verdet” y el Concurso “Ciutat de Xátiva”.

En 2010 obtuvo el primer Premio del Concurso Latinoamericano de piano, realizado en Florianópolis, Brasil.

Su formación contó con el apoyo del Ministerio de Educación de la Nación, Festivales Musicales de Buenos Aires, Fundación Beethoven, Fondo Nacional de las Artes, Fundación Carolina de España y Mozarteum Argentino.