A partir de este jueves 30 de abril los usuarios de las redes sociales podrán acceder al primer video musicalizado por los integrantes de la Sinfónica de Entre Ríos -bajo la dirección de su Director Artístico Mtro. Luis Gorelik- del compositor Antonio Vivaldi: se trata del primer movimiento del Concerto Grosso Op. 3 N° 1 de Vivaldi, con solistas de la Sinfónica provincial. En los días sucesivos se compartirá la Introducción a la Serenata para Vientos de Antonin Dvorak y, posteriormente, el comienzo del Concierto para Flauta y Arpa de W. A. Mozart en la que acompañarán como solistas Marcela Méndez (arpa) y Cristian Garrefa (flauta) integrantes de la misma Orquesta Sinfónica de Entre Ríos (OSER).

La Sinfónica Toca en Casa

Con el objetivo de contribuir con un mensaje de solidaridad y acompañamiento al pueblo en el marco de aislamiento social y preventivo, la OSER, dependiente de la Secretaría de Cultura de la Provincia de Entre Ríos, viene desarrollando un ciclo de música denominado La Sinfónica Toca en Casa: se trata de una serie de videos realizados por los integrantes de la Sinfónica de Entre Ríos desde sus hogares, en la que ejecutan un fragmento de una obra musical.

Grabaciones de Vivaldi, Dvorak y Mozart

Los músicos de la OSER realizaron estas grabaciones desde sus hogares, las cuales fueron posteriormente mezcladas, editadas y compaginadas por un equipo de producción formado por los integrantes de la propia Orquesta. Cabe destacar que no se trata de videos donde los músicos realizan playback (mímica), son grabaciones coordinadas a través de precisas indicaciones a distancia del Mtro. Gorelik mediante la utilización de un metrónomo electrónico. Los videos se acompañaron con imágenes urbanas y rurales de nuestra provincia en cuarentena.

Acceso a las grabaciones

Estas grabaciones se socializarán a través de: Facebook OSER: Orquesta Sinfónica de Entre Ríos; Instagram OSER: sinfonicaer; Facebook Secretaría de Cultura de Entre Ríos: Cultura Entre Ríos; Instagram Secretaría de Cultura de Entre Ríos: Culturaentrerios, página web oficial de la secretaria de Cultura: http://cultura.entrerios.gov. ar y a través del Canal de YouTube Cultura Entre Ríos.