La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos se presentará el sábado 4 de marzo, a las 20.30, en La Vieja Usina, de Paraná. La entrada será gratuita, por orden de llegada. El concierto se transmitirá por radio.

La Sinfónica provincial, organismo dependiente de la Secretaría de Cultura, abre su temporada de conciertos 2023 en el Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina (Gregoria Matorras 861) cuya dirección estará a cargo en esa oportunidad del Solista de violín y Director invitado Freddy Varela Montero.

Cabe destacar que esta temporada de conciertos del año en curso es el 75° de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos (OSER). Institución pionera en el Litoral argentino, creada el 30 de junio de 1948 como Orquesta Sinfónica del Conservatorio Provincial de Música y Arte Escénico.

En la ocasión se ofrecerán obras pertenecientes a los grandes compositores Bela Bartok, Divertimento para Cuerdas; y L. V. Beethoven, Concierto para Violín Op.61.



La entrada será gratuita por orden de llegada, a las 20.30. Organiza: Secretaría de Cultura del gobierno de Entre Ríos.

Por radio



El concierto comenzará a las 20.30 hs y se transmitirá en vivo por AM 1260 LT 14 Radio Nacional General Urquiza, y a través de Diputados Radio www.hcder.gov.ar

Acerca de Freddy Varela Montero -Violín

Nació en Concepción, Chile, en el seno de una familia de músicos. Es concertino de la Orquesta Estable del Teatro Colón desde 2010, y concertino y director musical de la afamada Camerata Bariloche desde 2011 con la cual realiza giras nacionales e internacionales.

A los siete años comenzó sus estudios con Patricio Damke, continuándolos en la Universidad Católica de Chile con el Profesor Rubén Sierra y luego, becado por la Universidad Carnegie Mellon de Pittsburgh, USA, con Daniel Heifetz (discípulo del prestigioso maestro Ivan Galamian) con quien continuaría posteriormente en la Universidad de Maryland, USA. También asistió a clases magistrales con los miembros del Cuarteto Guarneri. En 2003 fue asistente de concertino en la Orquesta Filarmónica de Chile y luego concertino hasta el 2007. También fue concertino en la Orquesta Sinfónica de su ciudad natal hasta el año 2010. Como solista se ha presentado con las orquestas más importantes de Argentina, Chile, Perú, Brasil, Uruguay, Colombia, Paraguay y Ecuador, y además en el Centro y Norte América.

En 2012 funda el Opus Trío junto a la pianista Paula Peluso y el chelista Stanimir Todorov siendo elegidos por la Asociación de Críticos Musicales de la Argentina como el mejor conjunto de cámara argentino del año 2014. Entre sus múltiples premios se destacan el “Concurso para Jóvenes y Violinistas” (Annapolis, Maryland), el “Primer Concurso Jorge Peña Hen” (La Serena, Chile), el “Concurso Jóvenes Talentos” y el “Primer Concurso Nacional Enrique Iniesta”.