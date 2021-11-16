Buenos Aires .- En noviembre llega a la pantalla de Discovery Kids la serie animada TOPO GIGIO, las aventuras diarias del conocido y cariñoso ratoncito que vive como un ser humano.

Gigio vive con Zoe y sus padres y está acompañado de sus fieles «socios de aventuras», su mejor amiga Zoe, que siempre ayuda a hacer las cosas bien; Bob, el compañero perfecto para pasear en bicicleta por la ciudad y el “G-Team”, listo para unirse a él en todas partes y en aventuras alocadas e irresistibles, ya sea que necesiten ayudar a Zoe con su proyecto científico o a Bob para ganar una carrera, o para luchar contra fantasmas o construir un cohete…Y una vez hecho el trabajo, Gigio siempre llegará a casa a tiempo para su abrazo de buenas noches.

Esta mágica y entretenida serie de 52 episodios estrena el lunes 22 de noviembre a las 15:30 hs.

En el primer episodio “El hipo”los amigos tienen su primera aventura, es el día de las presentaciones de los grupos de trabajo en la escuela y Zoe es la líder de su grupo. Pero tiene un hipo incontrolable… Por suerte, tiene a Gigio, que siempre está listo para ayudarla: ¡Misión

desterrar hipo está ACTIVADA! Y a lo largo del segundo episodio “Afortunado Gigio” el pequeño ratoncito tiene una difícil misión, Gigio está seguro de que es el ratón más afortunado del mundo … y cree que su suerte puede salvarlo de cualquier situación. Pero ¿qué pasaría si Tatum le pidiera que recuperara su patín, que el director Glides encerró en el armario de la escuela? ¡Obviamente, sin ser visto por Jack Links, el conserje, que no quiere ratones en su escuela!

Todos los personajes de esta divertida historia se destacan por alguna habilidad o característica especial:

Topo Gigio: Es servicial, gracioso y encantador.Sus amigos lo aprecian por su entusiasmo y su manera de resolver los problemas. Gigio logra atraer a todos a sus alocadas aventuras. ¡Para Gigio todo es nuevo!

Zoe: Tiene 9 años, vive con Gigio y es su mejor amiga.Zoe es estructurada y segura. Ella hace una lista de reglas para casi todo: «cómo hacerlo correctamente». Es curiosa, le encantan las cosas nuevas (sobre todo las cosas nuevas CIENTÍFICAS). Zoe ama profundamente a Gigio. Sus pasiones son: Gigio, la ciencia, la escuela… ¡y Bob!

Bob: Tiene 10 años y anda en bicicleta por la ciudad todo el día, todos los días.Zoe, Gigio y Bob se convirtieron rápidamente en amigos. Bob es quien «manipuló» el helicóptero de control remoto de Zoe, lo convirtió en el GCopter e inventó el GBus. Cree que puede hablar con fantasmas o con extraterrestres … también cree que el director de la escuela es un robot. Es un gran inventor, ysiempre tiene un invento nuevo para ayudarlos en sus aventuras diarias. Desafortunadamente, la mayoría de las veces no funciona.

El G ‐TEAM: Son los mejores amigos animales del ratoncito. Gigio siempre los alista para que vayan a misiones con él, incluso si es una mala idea. Los llama con el RELOJ GIGIO, que los convoca emitiendo ultrasonidos.Todos hablan galimatías y un lenguaje animal que solo Gigio entiende: él es su intérprete. Tienen su sede en la vieja y escondida casa del árbol de Zoe.

Niños del vecindario: Emilia, Twyla, Jo, Tatumson los amigos de Zoe, que asisten a la misma escuela y viven en el vecindario.

Laura (mamá de Zoe): En el trabajo, la madre de Zoe es una científica que se esfuerza y sabe hacer bien las cosas, pero en casa es una mamá dulce y cariñosa.

Gregory (el padre de Zoe): Es fotógrafo profesional de revistas, es un artista. Es sensible y a veces se pone muy mal si las cosas no le salen bien.

En la serie “Topo Gigio” los más pequeños podrán disfrutar de aventuras increíbles y alocadas del ratoncito junto a sus amigos Zoe, Bob y el “G-Team”, ya sea para solucionar algún problema o para enfrentarse a todo tipo de peligros. También podrán aprender sobre la amistad, el trabajo en equipo, la familia y sobre todo a ser curiosos y alegres como Gigio.