Victoria.- Nuestra ciudad será sede de un show coral nacional de altísimo nivel: el Festival Coral Victoria 2023. Éste comenzó el viernes 24 y continúa hoy, sábado 25, en el Cine Teatro Victoria (Alem 64), a partir de las 19:00 con entrada libre gratuita.

En total participarán más de 250 personas de distintas regiones de Argentina. Se interpretará música del cancionero popular, dando vida a la tradición cultural de nuestro país.

El evento nacional tendrá como protagonistas a nueve coros, de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos. Los coros participantes del Festival Coral Victoria 2023 serán:

• Coro Municipal Victoria “Voces de las Colinas”.

• Grupo Coral Torrecitas, Urdampilleta, Bolívar, Buenos Aires.

• Coro Comunal Cantoras, Acebal, Santa Fe.

• Coro de Madres del Instituto María de Nazareth, Córdoba.

• Coro Voces de mi Pueblo, Pirovano, Bolívar, Buenos Aires.

• Coro Uirapurú, Buenos Aires.

• Coro Yarawí, Buenos Aires.

• Coro Polifónico Municipal de San Francisco, San Francisco, Córdoba.

• Coro Comunal de Estación Clucellas, Estación Clucellas, Santa Fe.

El Festival Coral Victoria se encuentra declarado de Interés Municipal y está organizado por el Centro Cultural Esencia. Esta institución organiza festivales corales en diferentes ciudades argentinas y de países limítrofes desde hace 29 años. El director del centro, Adolfo Onetto, habló con Paralelo 32.

“Desde el Centro Cultural Esencia elegimos Victoria como una de las ciudades para poder realizar el festival de coros porque es una ciudad maravillosa, con gente con una amabilidad sorprendente y, como me gusta decir siempre, con los mejores atardeceres del mundo. He visitado Victoria anteriormente como un turista y me quedé enamorado de esta ciudad y he sentido que acá había que crear un polo de desarrollo cultural y así nació la idea del Festival Coral Victoria, que se realiza todos los años el último fin de semana de noviembre”, dijo Onetto.

A su vez, el director coral continuó: “Desde Esencia hicimos la convocatoria y la invitación especial a diferentes coros de nuestro país. Estos nueve coros que van a participar de esta séptima edición del Festival Coral Victoria han elegido estar en este festival como protagonistas, traer su canto y preparar este viaje desde hace un año”.

En cuanto al desarrollo del festival a lo largo del tiempo, narró: “Hemos tenido diferentes desafíos a lo largo de estos años con el Festival Coral Victoria, sobre todo por la inestabilidad económica de nuestro país. Sin embargo, hemos logrado sortear estos desafíos, y los coros también lo lograron. Soy un convencido de que el coro que llega a Victoria es porque así debe ser y porque tiene algo que brindar al público victoriense y al desarrollo coral. Entonces, ése para mí es el logro de este festival: los coros que llegan a esta hermosa ciudad están porque tienen que estar acá”.

Asimismo, explicó que en el Festival Coral Victoria se escucha la música de donde viene cada uno de los coros. “A ellos les gusta promover su ciudad mediante el canto y, en algunos casos, la procedencia de su director o directora, como es el caso del coro Uirapurú, que es dirigido por una brasileña que se llama Miriam Alexander y que traerá música popular brasileña”, señaló.

Por otro lado, comentó que el Centro Cultural Esencia está cumpliendo 29 años. “Nuestra familia se fue expandiendo festival a festival. Esencia ha logrado trazar una comunicación y amistad coral con coros de toda América. Eso es lo que nos da fuerzas: el poder hacer estas conexiones musicales y la amistad entre los coros de nuestro país y los del extranjero. En estos 29 años hemos tenido diferentes desafíos y el balance ha sido positivo. Nuestra misión de poder crear y desarrollar polos corales en diferentes ciudades está siendo cumplida y, por supuesto, vamos a seguir con nuestro trabajo”, expresó.

Referido a la organización del evento, dijo que se organiza con un año de anticipación para que los coros ya vayan planificando y proyectando su viaje. Además, añadió que los coros no vienen con ningún apoyo, ya que son autogestionados y realizan rifas, venden pollos, locro y con eso juntan el dinero para poder, en este caso, venir a Victoria y abonar los servicios de hotel, comida, paseos, etc. De esta manera, el Festival Coral Victoria es un evento autogestionado.