La senadora justicialista, Flavia Maidana, expresó que respalda la precandidatura de Adán Bahl para gobernador de Entre Ríos. “A Beto lo conozco desde hace mucho tiempo desde la política, me gusta mucho su perfil, es abierto al diálogo, no pierde el contacto con los vecinos y creo que es la persona indicada para poder conducir el destino de nuestra provincia”, contó Maidana.

A su vez, la senadora consideró la precandidatura del intendente de Paraná como algo muy positivo y con posibilidades de “dar una linda batalla” para que el PJ siga gobernando Entre Ríos.

“Pertenezo a un proyecto político que está presidido por nuestro gobernador (Gustavo Bordet) y por supuesto que me voy a encolumnar detrás de la decisión que él ha determinado”, justificó Maidana.

Las PASO

La legisladora explicó que las internas a nivel partidario son buenas y necesarias para que los afiliados elijan a sus representantes. Según su criterio “deberían ser cerradas y a partir de ahí ir a elecciones generales”.

“Hoy la sociedad tiene otros problemas y está enojada con la casta política. Más allá de que ir a votar es un derecho, lo ven como una obligación y es algo que no está bueno”, dijo la legisladora por el PJ. Además puntualizó que hay muchas personas a las que no les interesa la política y reniegan de tener que ir dos o tres veces a votar.

“Si Bordet desdoblaba seguro iban a ser cuatro veces y con la posibilidad de cinco en el caso de que haya ballotage, hay que pensar en todas las posibilidades”.

El clima electoral nacional

Maidana estimó que Edgardo "Wado" de Pedro sería un buen candidato, “tiene un excelente perfil, es muy comprometido y ha hecho una muy buena gestión como ministro”.

En cuanto a Sergio Massa la legisladora consideró que se le dio un ministerio que no es fácil, por más que su gestión haya sido buena, cree que no le será de mucha ayuda. “La inflación no se ha podido bajar, es el vecino el que la está pasando mal y no llega a fin de mes, ¿cómo le explicás eso?”.

Por otro lado, observó a Scioli como un buen candidato porque en 2015 tuvo la posibilidad de escucharlo y conocer sus propuestas: "Puede dar una linda batalla y llegar a ser nuestro presidente”.

"Cristina corazón"

“Estoy convencida que si ella sería la candidata, tendría muchas posibilidades de ganar”, dijo Maidana a la agencia APFDigital.

Sobre la decisión de la vicepresidenta de no candidatearse, la senadora por Nogoyá expresó: “Habla de una madurez política porque es darle la posibilidad a otros compañeros de crecer, ella les ha dado distintas funciones y ellos han demostrado que son capaces y sabemos que siempre se cuenta con su acompañamiento”.

Maidana contó que tiene muy buenos recuerdos de la gestión de Cristina y criticó a la oposición: “Se ocupó de visibilizar algunos errores que cometió y agrandarlos, nunca hablaron de sus logros, de las políticas públicas que se gestaron su gobierno y que fueron muy beneficiosos para nuestra población”.

Por último, la legisladora dijo: “Las personas más necesitadas supieron valorar esa gestión y por eso creo que Cristina sería una de las mejores candidatas para que el peronismo pueda seguir gobernando nuestro país”.