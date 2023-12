Nogoyá.- Culminando noviembre, la senadora provincial por el departamento Nogoyá, Flavia Maidana defendió el proyecto de su autoría que establece un nuevo régimen de licencias para los trabajadores del ámbito público provincial. El mismo fue aprobado por unanimidad por el cuerpo legislativo provincial y ahora espera tratamiento de la Cámara de Diputados para ser sancionado y promulgado.

A modo de balance, a la hora de la defensa, Maidana valoró la herramienta que deja en beneficio de los trabajadores y trabajadoras del estado entrerriano, “es una de mis últimas intervenciones como senadora en este recinto y me llena de satisfacción dejar un aporte real a las mujeres trabajadoras del estado entrerriano, me refiero a ellas porque somos el sostén de las familias en momentos claves como la llegada de un nuevo integrante, pero el propósito de esta ley es distribuir las tareas de cuidado de manera equitativa entre personas gestantes y no gestantes, es decir que no es una ampliación de derechos exclusiva de las mujeres, sino que también comprende a los varones que sienten la necesidad de involucrarse en las tareas de cuidado y sobre todo preserva los derechos del nuevo integrante de la familia”.

En su alocución, la legisladora destacó el trabajo de la comisión de legislación general, de los gremios provinciales y de los diferentes organismos que enriquecieron el proyecto inicial y hoy otorgan una herramienta de vanguardia, donde puso en valor la importancia de contar con un ambiente familiar que contiene, estimula y protege al recién nacido con sus progenitores presentes, desarrollando un mejor lenguaje, conductas sensoriales y motrices, como así también un amplio desarrollo de sus emociones.

“Cómo médica, dedicada a la atención de niños, puedo afirmar que no hay medicina que reemplace la presencia amorosa de una mamá y de un papá que han decidido cuidar a una criatura, y además mejora la tranquilidad y disposición de la madre cuando tiene al progenitor cerca. Históricamente las tareas del cuidado han estado feminizadas, parece que solo las mujeres sabemos cuidar y satisfacer las necesidades del nuevo ser, pero también los padres pueden hacerlo y más allá de que tengan la intención de hacerlo hoy no pueden, debido a los obstáculos que genera la escasez de políticas públicas que permitan el derecho al cuidado. Nuestra provincia tiene hoy un régimen arcaico de licencias, otorgando al no gestante solo dos días de licencia por nacimiento sin respetar los estándares mínimos establecidos por la Organización Mundial de la Salud” cuestionó la doctora Flavia Maidana en la Cámara de Senadores.

Por último instó a sus pares a dar un paso más hacia la igualdad de derechos, “seguramente con esta ley no vamos a solucionar todos los problemas que una familia sortea al momento de tener un hijo, pero es un comienzo para seguir trabajando este tema muy importante, para brindar un espacio donde se puedan compartir responsabilidades, obligaciones y principalmente cuidados” a modo de despedida, Maidana reconoció que la aprobación de esta nueva ley será un camino largo, “hoy dejamos una conquista y aunque en unos días deje de ser legisladora les digo que si de defender trabajadores y trabajadoras pueden contar conmigo, porque en materia de derechos, la lucha nunca acaba, se mantiene siempre”.

El proyecto

Paralelo 32 accedió al proyecto que la senadora Maidana presentó en marzo del año 2022, cuyo eje principal es igualar derechos entre progenitores, madres y/o padres adoptivos.

Incluye en el régimen de licencias a nacimientos, adopciones y prevé también licencias especiales en caso de abortos espontáneos o nacimientos sin vida.

Además de igualar derechos entre progenitores y madres, respecto a las tareas de cuidado, el documento establece una licencia prenatal de cuarenta y cinco días, pudiendo elegir la persona no gestante en distribuir en treinta días previos y computar los quince restantes como licencia post natal, o sino quince días previos al nacimiento y computar treinta posterior al mismo.

En cuanto a las licencias posteriores al nacimiento, establece que la persona gestante gozará de setenta y cinco días de licencia por maternidad en caso de haber optado por una licencia prenatal de cuarenta y cinco días, o de 90 noventa días en caso de haber optado por una licencia prenatal de treinta días, y de 105 ciento cinco días en caso de haber optado por una licencia prenatal de quince días. Respecto a la persona no gestante, gozará de veinte días corridos de licencia por nacimiento, posteriores al mismo, con goce de haberes.

El proyecto también incluye a los nacimientos múltiples, prematuros o con patologías crónicas. En ese caso, la licencia será de ciento ochenta días corridos para la gestante y de treinta días para la no gestante. En el caso de adopciones, una de las adoptantes contará con noventa días, a partir de la fecha de otorgamiento de la guardia de adopción, y la otra contará con veinte días corridos.

Si el embarazo se interrumpiere por aborto espontáneo involuntario o por razones terapéuticas, luego de transcurridos ciento cincuenta días de la concepción, o si se produjese el nacimiento sin vida, la persona gestante tendrá derecho a una licencia de cuarenta y cinco días corridos y la persona no gestante a una licencia de quince días corridos, con goce de haberes.