Crespo- Desde el 18 hasta el 26 de mayo se desarrollará un programa cultural y festivo de la Semana de Mayo en la ciudad, promovido por el municipio, con un variado cronograma de actividades.

Entre Ríos canta en Crespo

El inicio de los festejos por el 208 aniversario del nacimiento de la Patria, coincidirá con la apertura por segundo año consecutivo del ciclo Entre Ríos canta en Crespo, que promueve una presentación mensual de artistas del folclore de nuestra provincia. El comienzo de la nueva temporada del ciclo será el 18 de mayo, a las 21:00, en el Salón Municipal, con la actuación de la diamantina, actualmente radicada en Paraná, María Cuevas. La artista descubrió su talento en la Escuela Hogar Ceibos Floridos de Las Cuevas, a la que asistió en su infancia, de la mano del profesor Marcelo Bonzi, iniciando así el camino del canto y de la música, en el que se fue perfeccionando y la llevó a estudiar en la Escuela de Música, Danza y Teatro “Constancio Carminio”. Luego de recorrer distintos escenarios de la provincia con una propuesta folclórica tradicional, junto a músicos de Diamante, aparecieron sus primeras grabaciones María Cuevas y Retoñar Diamantino. En 2015 emprendió su carrera solista, que la llevó a estar en enero de este año en el escenario mayor Carlos Santa María del Festival Nacional de Jineteada y Folklore de Diamante.

La entrada costará $ 50.

Romani presentará Fibra Montielera

El asesor itinerante cultural del Gobierno de Entre Ríos, Licenciado Roberto Alonso Romani, estará en el Salón Municipal el martes 22 de mayo, a las 21:00, con la presentación de su nuevo material discográfico titulado Fibra Montielera, basado en obras del poeta, compositor, comunicador social, amante y difusor de las expresiones artísticas de nuestra provincia, con la participación de 16 destacados artistas entrerrianos, como Jorge Enrique Martí, Víctor Velázquez, Mario Suárez, Marcos Pereyra, Franco Giaquinto, entre otros.

Además, en la oportunidad, se proyectará el documental “Definición del Amor”, dirigido por Sebastián Ingrassia. Es un video de 27 minutos, con la participación especial de Víctor Velázquez, de María Cristina Saluzzi, Jorge Enrique Martí quien grabó las últimas palabras para este documental en noviembre y falleció en enero de este año.

La entrada es libre y gratuita.

IMEFAA le baila a la Patria

El jueves 24, en la víspera del día del nacimiento de la Patria, se presentará en el Salón del Colegio Sagrado Corazón el espectáculo IMEFAA le baila a la Patria, a partir de las 21:00. Actuarán los grupos de danzas folclóricas y contemporáneas, con la participación de Gustavo Reynoso Trío, como invitado.

La entrada será voluntaria y lo que se recaude será destinado a solventar gastos del viaje a Salta que realizarán 54 bailarines de Imefaa integrantes de un grupo infantil y el grupo de mayores. A cargo de los profesores Diego Abrard y Araceli Gotte, participarán del 4º Certamen Folklórico Nacional de Danza y Malambo «Norte Danza” del 16 al 22 de julio.

Acto Patrio

El acto oficial en homenaje al 208 aniversario de nuestra Nación será el viernes 25 a las 10:00, en Plaza Sarmiento

Encuentro de Coros

Cerrando los festejos se realizará el tradicional Encuentro de Coros de Adultos Mayores “Con corazón y voz” que organiza cada año la agrupación coral de adultos mayores Sueño del Alma. El espectáculo tendrá lugar el sábado 26, a partir de las 18:00, con la presencia de coros amigos invitados, en Salón del Colegio Sagrado Corazón. La entrada es libre y gratuita.