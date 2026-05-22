Victoria.– Nuestra ciudad se convierte en el epicentro del deporte nacional desde este viernes 22 al lunes 25 de mayo, con las instalaciones del Club de Pescadores recibiendo la concentración oficial de la Selección Nacional Juvenil Femenina de Beach Handball.

Este evento marca un hito sin precedentes para el deporte local. Por primera vez, una delegación nacional de esta disciplina elige a Victoria como sede de preparación, consolidando a la ciudad como un referente regional en constante crecimiento. Este logro es el resultado de un proceso sostenido de tres temporadas de verano de trabajo intenso en la arena del Club de Pescadores, bajo la dirección técnica y coordinación del entrenador Jeremías Actis, quien hoy lidera este hecho histórico para la ciudad.

La concentración contará con la presencia de 18 jugadoras de todo el país. Entre las convocadas, destacan dos jóvenes promesas de nuestra ciudad: María Emilia Albornoz y Martina Procaccini, ambas jugadoras del Club de Pescadores, quienes realizarán las pruebas de rendimiento para buscar su lugar definitivo en el seleccionado nacional.

Cronograma de actividades

Durante los cuatro días de estadía, el equipo nacional llevará a cabo intensas jornadas de entrenamiento. Sin embargo, el domingo será el día clave para el contacto con la comunidad:

• 15:00 hs - Charla Abierta: Se llevará a cabo una capacitación dirigida a jugadores, entrenadores, profesores de Educación Física y público en general. Estará a cargo de las entrenadoras nacionales Celeste Meccia y Eliana Fontana, quienes compartirán sus experiencias en el Beach Handball de alto rendimiento, fomentando el deporte y respondiendo dudas técnicas de los asistentes.

A continuación - Partidos Exhibición: Tras la charla, la jornada continuará con encuentros amistosos donde la Selección Nacional se enfrentará al equipo representativo del Club de Pescadores y clubes invitados de la ciudad de Rosario.

Impacto para la ciudad

La presencia de la Selección Nacional brinda un marco de gran visibilidad para Victoria, potenciando el turismo deportivo y reflejando el auge que este deporte está tomando en toda la región. Es una oportunidad única para que los vecinos se acerquen a disfrutar de un espectáculo deportivo de primer nivel en un entorno privilegiado.

Este evento es posible gracias al apoyo y la gestión de la Municipalidad de Victoria, la Federación Entrerriana de Handball y el compromiso constante del Club de Pescadores con el desarrollo del deporte local.