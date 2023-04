Victoria.- Antes de los campeonatos argentinos, es modalidad que las selecciones entrerrianas de las distintas categorías hagan concentraciones, y Victoria vuelve a estar entre las elegidas para este sábado, en Sub 18, donde en la lista de convocados figura Julián Whiteman, victoriense con una amplia experiencia en este tipo de procesos ya que intervino en Sub 14, y luego en Sub 16 como central; ahora lo haría como punta.

A su vez, En Paraná harán lo propio los Sub 16, donde también hay dos nombres oriundos de nuestra ciudad: Simón Cuevas y Axel Morán, comentó a Paralelo 32 el histórico entrenador Mayense Miguel Menchaca: “está la posibilidad de convocar dos victorienses más en Sub 14, entre ellos Bruno Casco, de 13 años, y 1,92 metros de estatura”, añadió.

Cabe mencionar que este fin de semana hay fecha AVIER también, y por ende, se acota el número de ciudades con varias canchas disponibles para estos encuentros de selección.

Definida la sede del campeonato argentino en Caleta Olivia (Santa Cruz) para los Su 18; Menchaca comentó que los Sub 16 se medirán en el otro extremo de nuestro país, ya que las sedes pueden ser Salta o Jujuy. En tanto que los Sub 14 disputarán sus partidos en La Rioja.

En mujeres todavía no están federados los equipos, si bien ya se asociaron resta ese paso, explicó el entrenador.

— ¿Cómo está Entre Ríos en ese contexto de categorías?

— “En varones no han tenido los resultados que obtuvieron las mujeres los últimos años, con resultados de campeonato o figurando dentro de las cuatro mejores selecciones. Para los chicos, no hay vuelta que darle al roce federativo y competencias que plantean CABA, Córdoba y Santa Fe; y Tucumán está mostrando un plantel interesante también en formación de base”.

No obstante, Entre Ríos en varones siempre aporta uno o dos jugadores de nivel internacional, como el caso de Luciano Vicentín que emigró a Polonia en 2022, y ahora está de nuevo en la Selección Argentina pero salió de Estudiantes de Paraná. “Muchas veces nos tocó encontrarnos y jugar contra ellos. Se da el caso de uno o dos jugadores cada tres o cuatro años. Pasa también que a nivel federativo CABA inscribe 12.000 jugadores contra los 800 que firman por Entre Ríos. Y si hablamos de nuestro vecino Santa Fe, supera los 7.000 federados”.

Vóley en las escuelas

Menchaca reconoce que nunca este deporte tuvo mucho recorrido institucional educativo, “generalmente el club era el espejo y no al revés como podría pensarse del pasaje natural de conocer una disciplina a nivel escolar e intentar mejorar en ella en una institución deportiva. Cosa totalmente distinta a lo que ocurre con el handball, que sí tiene fuerte presencia escolar y competitiva, para luego espejarse a nivel club. El vóley se juega en las escuelas con los/las jugadores/as que se forman en los clubes”. Si hace dos o tres décadas atrás no se promovía el vóley escolar, con la puesta en vigencia del jugador federado—según Menchaca— se limitó aún más las posibilidades de intervención de escuelas en este tipo de procesos formativos. “Lo mismo con las figuras de torneo abierto y cerrado. Y cada vez se ve menos, le han ganado la pulseada tanto el handball como el mismo softball”.