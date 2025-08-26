Eventos
La Selección de Fútbol de Amputados debuta en las eliminatorias sudamericanas con presencia crespense
La Selección Nacional de Fútbol de Amputados jugará hoy su primer partido en las eliminatorias sudamericanas, que se desarrollan en la ciudad de São Paulo, Brasil.
El certamen reúne a los principales seleccionados de la región y tendrá la participación del crespense Alan Villanueva, quien integra el plantel argentino y será parte del debut.
El torneo es clave para el equipo albiceleste, que buscará asegurar su clasificación y consolidar su crecimiento en una disciplina que gana cada vez más visibilidad en el país.
