La Selección Nacional de Fútbol de Amputados jugará hoy su primer partido en las eliminatorias sudamericanas, que se desarrollan en la ciudad de São Paulo, Brasil.

El certamen reúne a los principales seleccionados de la región y tendrá la participación del crespense Alan Villanueva, quien integra el plantel argentino y será parte del debut.

El torneo es clave para el equipo albiceleste, que buscará asegurar su clasificación y consolidar su crecimiento en una disciplina que gana cada vez más visibilidad en el país.