La Selección Argentina femenina de fútbol continúa consolidando su gran presente en la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol, tras imponerse por 2-1 frente a Venezuela en el Estadio Metropolitano de Lara, en Barquisimeto.

El equipo dirigido por Germán Portanova logró una valiosa victoria como visitante gracias a los goles de Agostina Holzheier y Florencia Bonsegundo, en un encuentro clave para sostener el liderazgo del certamen.

Invictas y en la cima

Con este resultado, la Albiceleste mantiene su invicto en la competencia, con cuatro triunfos y un empate, lo que le permite afianzarse en lo más alto de la tabla y posicionarse como una de las principales candidatas a la clasificación.

El torneo, que se disputa bajo el formato de todos contra todos, otorga dos plazas directas al Mundial femenino de 2027 —que se jugará en Brasil— y dos lugares para el repechaje internacional.

En este contexto, el desempeño del conjunto argentino cobra aún mayor relevancia, teniendo en cuenta que Brasil ya tiene asegurada su participación como país anfitrión.

Un paso clave hacia el Mundial

La victoria ante Venezuela no solo reafirma el buen momento futbolístico del equipo, sino que también representa un paso importante en el camino hacia la próxima Copa del Mundo.

Argentina ha mostrado solidez ofensiva y capacidad para sostener resultados en escenarios exigentes, características que la posicionan como protagonista en la pelea por los cupos mundialistas.

Lo que viene

El seleccionado nacional cerrará esta triple fecha del certamen enfrentando a Colombia, en un duelo que se disputará el próximo sábado a las 20 en el estadio de Lanús.

El partido aparece como una prueba determinante para sostener el liderazgo y acercarse aún más al objetivo de clasificar al Mundial 2027, en un torneo que empieza a definir a sus principales aspirantes.