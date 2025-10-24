Hasta este sábado, Concepción del Uruguay es sede de los entrenamientos de la Selección Argentina de Canotaje femenino. El equipo nacional, integrado por Magdalena Garro, Brenda Rojas, Lucía Dalto, Candelaria Sequeira y Paulina Barreiro, bajo la dirección técnica de Micaela Maslein, desarrolla sus prácticas en las aguas del río Uruguay y el Arroyo Molino, con base en el Club Regatas Uruguay.

Este viernes, el intendente José Lauritto recibió al plantel en el Palacio Municipal. Durante el encuentro, agradeció que la ciudad haya sido elegida nuevamente como sede de preparación y destacó “la satisfacción que significa para la Municipalidad poder colaborar con la Selección Argentina en su trabajo de alto rendimiento”.

Preparación rumbo al 2026

Los entrenamientos se enmarcan en la planificación deportiva del próximo año. La uruguayense Magdalena Garro explicó que el equipo ya proyecta sus objetivos:

“Terminamos el año 2025 y ya estamos pensando en 2026, así que estamos nuevamente en Concepción trabajando con miras al año en general y la competencia más importante, que serán los Juegos Odesur 2026, que se harán en Rosario en septiembre”.

Por qué Concepción del Uruguay

La entrenadora Micaela Maslein destacó las condiciones naturales y logísticas que ofrece la ciudad:

“Concepción tiene muy buenas condiciones de agua; por más que haya mucho viento no se generan olas, lo que nos permite no perder entrenamientos. Además, todo está cerca, lo que evita cansancio y pérdida de tiempo”.

Las deportistas coincidieron en que el entorno contribuye a un entrenamiento más completo.

Lucía Dalto expresó que “Concepción del Uruguay siempre nos recibe muy bien, ya nos sentimos parte de la ciudad y muy cómodas para entrenar, tanto en el agua como en el gimnasio y corriendo por sus calles”.

Por su parte, Brenda Rojas destacó que “la ciudad tiene unas playas increíbles que ayudan al descanso y hacen que la rutina no se vuelva monótona”.

Balance positivo y nuevos desafíos

El equipo también hizo un repaso del año competitivo que finaliza.

“El balance de este año es muy positivo. Logramos buenos resultados, tuvimos un décimo puesto en el Mundial y esperamos mejorar la ubicación el año que viene”, señaló Candelaria Sequeira.

La entrenadora Maslein agradeció especialmente el acompañamiento institucional:

“La colaboración de la Municipalidad y del Club Regatas Uruguay ha sido clave, tanto por las instalaciones como por el apoyo logístico que nos brindan”.

Del encuentro con el intendente también participaron el secretario de Cultura, Turismo y Deportes, Sergio Richard, y el director de Deportes, Osvaldo López, quienes reafirmaron el compromiso de la ciudad con el desarrollo del deporte nacional.