Crespo- Se desarrolló la cuarta edición de la sede local, selectiva para el Certamen Nuevos Valores Pre Cosquín 2020. Fue organizada por el municipio con la coordinación de Oscar Zaragoza y Diego Abrard. La competencia entre las sedes se desarrollará a comienzos de enero del año próximo para elegir a los artistas que actuarán en el escenario Atahualpa Yupanqui de la Plaza Próspero Molina, integrando la cartelera del Festival Nacional de Cosquín.

Los jurados de cada día definieron los siguientes ganadores, quienes recibieron premios en efectivo.

• Danzas

Solista de Malambo: Lucas Parada (Santa Fe); Conjunto de Malambo: Cuatro de Copas (Rosario); Pareja de Baile Tradicional: Tamara Quiñones y Ezequiel Quiñones (San Benito); Pareja de Baile Estilizada: Gómez – Benavidez (Junín – Bs. As.); Conjunto de Baile Folklórico: Ballet Alas de Mi Patria (Concordia)

• Música y Canto

Solista Vocal Femenino: Sonia Vilches (Diamante); Solista Vocal Masculino: Diego Massimini (Paraná); Solista Instrumental: Lucio Taragno (Casilda – Santa Fe); Conjunto Instrumental: Las Guitarras Gualeyas (Gualeguay); Tema Inédito: Viejo albañil, música y letra de Pablo Acosta (Rosario).