Victoria. La cartera de Producción es uno de los pilares de la gestión del gobernador Rogelio Frigerio. Cuenta con una estructura que incluye diversas dependencias, entre ellas la Secretaría de Desarrollo Productivo y Emprendedurismo, a cargo de Paula Vicari, dirigente victoriense con trayectoria en el PRO y una de las primeras en adherir a la candidatura del actual mandatario en 2023.

Se trata de un área estrechamente vinculada a pequeños productores, emprendedores y, especialmente, a la capacitación. En ese marco, Vicari realizó un balance del trabajo desarrollado durante 2024 y 2025 en materia de emprendedurismo y asistencia a MIPyMES, y adelantó los ejes previstos para el próximo año.

La Secretaría abarca dos áreas clave: Desarrollo Emprendedor y Asistencia a Pequeñas y Medianas Empresas. En el área emprendedora se llevaron adelante numerosas capacitaciones en toda la provincia, tanto para quienes desean iniciar un proyecto como para aquellos que ya están en marcha. También se cuenta con líneas de crédito, aunque con limitaciones, que se otorgan en función de la disponibilidad de recursos.

En cuanto a los ejes de trabajo, explicó que se enfocaron en tres sectores: “emprendimientos de base tecnológica, agregado de valor a la industria alimenticia e industrias creativas”.

Vicari también se refirió a una situación irregular vinculada a créditos otorgados en gestiones anteriores. A partir de requerimientos del Tribunal de Cuentas, se detectaron faltas de respuestas y de transparencia, lo que derivó en una denuncia judicial que hoy se encuentra en manos del fiscal Badano. Muchos beneficiarios declararon no haber recibido los fondos o haberlos percibido solo en parte. Actualmente, el equipo trabaja en recopilar información, responder a la Justicia y recuperar fondos para volver a financiar nuevos emprendimientos.

Balance

En el balance del año, destacó el fuerte interés en las capacitaciones, que se realizan a demanda de municipios, comunas e instituciones. Se trabajó con universidades como la UNER, capacitando a docentes de escuelas técnicas y a estudiantes secundarios, además de ofrecer cursos en ventas, marketing digital y uso de redes sociales.

La funcionaria, entrevistada por Paralelo 32, remarcó la importancia del autoempleo ante la escasez de trabajo en relación de dependencia, especialmente entre las nuevas generaciones, impulsando emprendimientos creativos e innovadores con incorporación de tecnología. Como ejemplo mencionó huertas y proyectos de autogestión. “El autoempleo es una posibilidad concreta”, afirmó.

Qué llegó a Victoria

Dado que Vicari es oriunda de Victoria, la consulta obligada fue conocer qué acciones concretas llegaron a la ciudad desde la Secretaría. En ese sentido, aclaró que no se han llevado adelante proyectos en conjunto con el municipio.

Sí se está desarrollando una capacitación junto a la Fundación Sembrando Victorias, apadrinada por el casino local. El programa, denominado Emprender, tiene una duración de seis meses y se encuentra actualmente en ejecución.

Aseguró que con los municipios aún queda mucho por hacer, pero remarcó que, en el caso de Victoria, la Secretaría no ha recibido ningún proyecto por parte de las autoridades o funcionarios locales para su implementación en la ciudad.

Con miras a 2026

De cara a 2026, señaló que el foco estará puesto en facilitar el acceso al crédito para Pymes, con especial énfasis en líneas del CFI, que cuentan con tasas más bajas aunque con cupos limitados, o bien mediante tasas subsidiadas, una alternativa que continúa vigente.

También destacó el desarrollo del ecosistema emprendedor en ciudades como Concordia, Gualeguaychú, Gualeguay, Crespo y La Paz, donde se crearon espacios de coworking a través del programa Entre Ríos Impulsa.

Por último, afirmó que la meta es continuar trabajando en territorio junto a emprendedores y Pymes, brindando acompañamiento real y herramientas concretas, dentro de una estructura que realiza un seguimiento riguroso, una de las premisas de la gestión Frigerio.