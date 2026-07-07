La Selección Argentina no solo acumula títulos y buenos resultados dentro de la cancha. Para el psicólogo Sebastián Blasco, director de la Diplomatura en Psicología Deportiva de la Universidad Austral, el equipo conducido por Lionel Scaloni también se ha convertido en un ejemplo de liderazgo, trabajo en equipo y resiliencia, con enseñanzas que pueden trasladarse a distintos ámbitos de la vida cotidiana.

Tras el último partido de la Albiceleste, el especialista reflexionó sobre una actitud que, a su entender, caracteriza al grupo: la capacidad de seguir intentando hasta el último instante, aun cuando el resultado parece definido.

"Durante estos ocho años del ciclo de Lionel Scaloni, la Selección nos mostró un camino que trasciende al fútbol y que puede servir de guía para nuestros trabajos, nuestras familias y nuestros vínculos", afirmó.

Un equipo que construyó algo más que resultados

Blasco señaló que gran parte del reconocimiento que recibe la denominada "Scaloneta" no responde únicamente a su rendimiento deportivo, sino también a la manera en que se relacionan sus integrantes.

Entre los aspectos que destacó figuran el liderazgo del entrenador, la comunicación dentro del grupo, la inteligencia emocional, la solidaridad entre los jugadores y la cercanía que transmiten con el público.

"Son deportistas que dejaron de lado sus egos, que expresan lo que sienten, que valoran los vínculos y que se muestran como personas accesibles", sostuvo.

La diferencia entre esperanza y optimismo

Para el especialista, el último encuentro de la Selección dejó una enseñanza distinta: la importancia de mantener la esperanza aun cuando las posibilidades parecen escasas.

Según explicó, desde la psicología suele confundirse ese concepto con el optimismo.

"La esperanza no consiste en creer que todo va a salir bien. Es seguir actuando aunque no existan garantías de éxito. Es no abandonar antes de tiempo y sostener el compromiso hasta el final", reflexionó.

En ese sentido, consideró que el equipo argentino ofrece un ejemplo concreto de perseverancia, independientemente del resultado que pueda obtener en cada partido.

"No siempre el esfuerzo alcanza y no siempre el gol llega. Pero hay un enorme valor en seguir buscando mientras exista una posibilidad", remarcó.

Una enseñanza para la vida cotidiana

Blasco entiende que esa actitud puede aplicarse mucho más allá del deporte.

En el trabajo, en la familia, en los estudios o frente a situaciones personales difíciles, la disposición para continuar intentando cuando todo parece adverso constituye, a su juicio, una fortaleza que vale la pena cultivar.

"Quizás este sea otro de los regalos de la Scaloneta: recordarnos que, mientras haya tiempo, siempre vale la pena seguir buscando", concluyó el especialista.